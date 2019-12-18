Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной

Майонез не стоит заменять сметаной, сообщила диетолог / instagram.com/cake_strelna

Врач-диетолог Людмила Гончарова сообщила, что майонез лучше не заменять сметаной, поскольку и от первого, и от второго продукта будут страдать печень и поджелудочная.

Людям, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, страдают от избыточного веса или сахарного диабета 1-го типа, лучше заправлять салаты оливковым или конопляным маслом, рассказала эксперт Обозревателю.

Собеседница отметила, что в майонезе соединены белковая структура яиц и содержащиеся в оливковом или подсолнечном масле омега полиненасыщенные жирные кислоты, и из-за этого в организме могут возникнуть воспалительные процессы.

"…могут возникать воспалительные процессы, потому что не у каждого человека быстро и легко расщепляются белки с жирами в такой компоновке… Если мы будем заменять майонез сметаной - то просто получим немножко другую форму заболевания. Поджелудочная с печенью все равно будут страдать", - заявила эксперт.

Ранее диетолог Мария Дубская поделилась, что майонез является самым вредным продуктом для фигуры. По ее словам, чтобы не поправиться на Новый год 2020, майонез нужно исключить из меню, а вместо него использовать йогурт.