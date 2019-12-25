Врач назвал самый безопасный алкоголь: сколько можно выпить за ночь

Самый безопасный алкоголь - белое сухое вино, сообщил врач / УНИАН

Российский психиатр-нарколог Евгений Брюн поделился, что самый безопасный алкогольный напиток - белое сухое вино.

Доза алкоголя должна быть небольшой, а промежутки между его употреблением - как можно больше, рассказал медик на пресс-конференции, сообщает агентство Москва.

По словам нарколога, при достаточно серьезной активности за ночь можно выпить один-два бокала белого сухого вина.

"Рекомендация нашего профессионального сообщества - сухое белое вино. Это наиболее безопасный напиток…", - заявил он.

Ранее диетолог Мария Дубская говорила, что шампанское может негативно повлиять на фигуру - этот алкогольный напиток слишком сладкий, а пузырьки газа, которые в нем содержатся, стимулируют чувство голода.