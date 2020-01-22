Назван мощный натуральный иммуностимулятор

Имбирь - мощный природный иммуностимулятор, поделилась врач / Скриншот

Семейный врач Наталья Деменко сообщила, что имбирь является мощным природным иммуностимулятором (вещества, способные оказывать регулирующее действие на иммунную систему).

Имбирь - это "поливитаминный комплекс", привел слова медика Обозреватель.

Деменко добавила, что имбирь содержит разные витамины и микроэлементы, которые необходимы для полноценной слаженной работы организма.

"…в его состав входят витамины А, С, В1, В2 и микроэлементы натрий, калий, железо, магний, цинк, фосфор, кальций…", - отметила медик.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщала, что человеку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения ежедневно необходимо употреблять 200 г фруктов и 400 г овощей.

Напомним, педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский поделился, что во Всемирной организации здравоохранения советуют вместо покупки витаминных комплексов отдать предпочтение правильному питанию.

Врач подчеркивал, что, как правило, поливитамины нужно включать в рацион детей, если нет возможности купить качественные продукты.