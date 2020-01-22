Назван мощный натуральный иммуностимулятор

Имбирь является "поливитаминным комплексом", сообщила врач.
Семейный врач Наталья Деменко сообщила, что имбирь является мощным природным иммуностимулятором (вещества, способные оказывать регулирующее действие на иммунную систему).
Имбирь - это "поливитаминный комплекс", привел слова медика Обозреватель.
Деменко добавила, что имбирь содержит разные витамины и микроэлементы, которые необходимы для полноценной слаженной работы организма.
"…в его состав входят витамины А, С, В1, В2 и микроэлементы натрий, калий, железо, магний, цинк, фосфор, кальций…", - отметила медик.
Ранее диетолог Светлана Фус сообщала, что человеку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения ежедневно необходимо употреблять 200 г фруктов и 400 г овощей.
Напомним, педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский поделился, что во Всемирной организации здравоохранения советуют вместо покупки витаминных комплексов отдать предпочтение правильному питанию.
Врач подчеркивал, что, как правило, поливитамины нужно включать в рацион детей, если нет возможности купить качественные продукты.