Диетолог назвала дневную "дозу" овощей и фруктов

Не стоит пить сок вместо потребления овощей и фруктов, отметила эксперт.
Человеку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения необходимо ежедневно употреблять овощи и фрукты.
Дневную "доза" овощей - 400 г, а фруктов - 200 г, сообщила в Facebook диетолог Светлана Фус.
Эксперт подчеркнула, что порция сока не может заменить порцию овощей или фруктов.
"На сегодняшний день соки нельзя считать полезным и необходимым напитком, особенно для детей. Активная пропаганда пользы соков - не более чем маркетинговый прием", - отметила Фус.
Диетолог добавила, что в выжатом дома свежем фруктовом соке содержится небольшое количество клетчатки и витаминов, а в готовых пастеризованных напитках нет ни витаминов, ни клетчатки.
Ранее ученые Йельского университета (США) пришли к выводу, что мозг человека в восторге от калорийной пищи, но у него на поводу нельзя идти, и необходимо включать в рацион овощи, фрукты, зелень и зерновые.