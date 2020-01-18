Диетолог назвала дневную "дозу" овощей и фруктов

В день нужно есть 400 г овощей и 200 г фруктов, посоветовала диетолог / УНИАН

Человеку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения необходимо ежедневно употреблять овощи и фрукты.

Дневную "доза" овощей - 400 г, а фруктов - 200 г, сообщила в Facebook диетолог Светлана Фус.

Эксперт подчеркнула, что порция сока не может заменить порцию овощей или фруктов.

"На сегодняшний день соки нельзя считать полезным и необходимым напитком, особенно для детей. Активная пропаганда пользы соков - не более чем маркетинговый прием", - отметила Фус.

Диетолог добавила, что в выжатом дома свежем фруктовом соке содержится небольшое количество клетчатки и витаминов, а в готовых пастеризованных напитках нет ни витаминов, ни клетчатки.

Ранее ученые Йельского университета (США) пришли к выводу, что мозг человека в восторге от калорийной пищи, но у него на поводу нельзя идти, и необходимо включать в рацион овощи, фрукты, зелень и зерновые.