Какую еду любит мозг и почему эту пищу есть нельзя - открытие ученых

Мозг любит жирную пищу / 1zoom.ru

Пища не дает покоя ни людям, ни ученым. Одни вечно умирают от голода и едят все подряд, набирают лишний вес и потом ищут волшебную пилюлю, которая помогла бы этот самый вес сбросить. А другие зациклены на вредных свойствах продуктов, опасной еде и во всем себе отказывают, лишь бы не навредить здоровью.

Очередное сенсационное открытие сделали ученые Йельского университета (США). Так, эксперты смогли определить интересную особенность, свойственную человеческому мозгу.

Оказалось, что мозг, который вроде бы должен лучше всех знать, что полезно и что вредно для организма, не в силах нажать на "кнопку" стоп перед желанием получить "вкусняшки".

В общем, ученые определили, что мозг человека обожает высококалорийные продукты, поэтому человек возбуждается перед такой пищей, ведь мозг этому всячески способствует. Однако это в итоге сказывается отрицательным образом, в частности, ведет к ожирению и различным болезням, от чего сам же мозг и страдает.

Почему мозг вредный?

Мозг выбирает жирную пищу потому, что видит в ней большое количество энергии, которая ему необходима.

Но, как показали эксперименты с лабораторными мышами, прием такой пищи приводит к тому, что в гипоталамусе запускается воспалительный процесс, который ведет к меньшему получению энергии.

Потом мозг вновь и вновь дает сигнал на получение калорийной пищи, чтобы восполнить этот недостаток энергии, тем самым фактически запускается порочный круг.

Почему нельзя есть то, что любит мозг

Ученые говорят, что это открытие свидетельствует только о том, что на поводу мозга идти ни в коем случае нельзя. Да, мозг в восторге от калорийной пищи, но нужно также кушать полезные фрукты, овощи, зелень и зерновые.

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