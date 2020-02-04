Названо важное свойство настоящего масла

Настоящее масло не желтое, сообщила журналистка / Скриншот

Журналистка ТСН. Тиждень Наталья Ярмола, проводившая вместе с экспертами рейд по магазинам в ряде регионов Украины для отбора образцов сливочного масла и проверки их качества, поделилась, что настоящее масло не должно быть желтого цвета.

Масло становится желтым, если делается из старых сливок, также желтый фальсификат, рассказала журналистка Фактам.

По словам собеседницы, она училась делать масло на базе Немешаевского агротехнического колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (Немешаево, Киевская область), и там технологи ей сказали, что правильное масло должно быть кремовым.

"…Там есть сепаратор, маслобойка, устройство для пастеризации молока. Мы полностью воссоздали процесс производства масла - организовали такой маленький заводик. Масло, которое я сделала сама, так вкусно пахло!..", - сказала журналистка.

Ярмола добавила, что ее удивил цвет полученного масла - оно не было желтым. "…технологи сказали, что желтым масло становится, если сделано из старых сливок, или является фальсификатом. Правильное масло должно быть кремового цвета", - объяснила собеседница.

Ранее Наталья Ярмола говорила, что в Украине пачка настоящего масла не может стоит дешевле 45 гривен. Журналистка отметила, что маслом не может быть продукт, пачка которого стоит 20 гривен.