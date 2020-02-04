Сколько в Украине должно стоить настоящее масло: раскрыта цена

Пачка настоящего масла в Украине не может стоить дешевле 45 гривен, сообщила журналистка / Вконтакте

Журналистка ТСН. Тиждень Наталья Ярмола, которая вместе с экспертами провела рейд по магазинам в ряде областей Украины для отбора образцов сливочного масла и проверки их качества, сообщила, что в нашей стране пачка настоящего масла не может стоит дешевле 45 гривен.

Продукт, пачка которого стоит 20 гривен, не может быть маслом, приводят слова Ярмолы Факты.

Журналистка подчеркнула, что для производства пачки масла нужно использовать четыре литра молока - такой объем молока обойдется минимум 30-35 гривен.

"Понятно, что производителю еще надо заработать. Поэтому объективно масло не может стоить меньше 45 гривен", - отметила собеседница.

Ярмола добавила, что покупатель не защищен от подделки, и за 45 гривен можно купить фальсификат. "…когда я посмотрела на чеки наших образцов, то увидела, что по 45 гривен продается и фальсификат. Это было такое разочарование!..", - поделилась она.

Напомним, в январе 2019 года эксперты Центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ сообщили, что в Украине чаще всего подделывают сгущенное молоко - на прилавках магазинов почти нет настоящей сгущенки.