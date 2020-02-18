В какой кабинке общественного туалета меньше всего микробов – поразительный ответ

В какой кабинке общественного туалета микробов меньше всего – поразительный ответ / Reuters

Многие переживают из-за бактерий и микробов в общественном туалете, бояться подцепить тут какую-то болячку (вплоть до венерических) – и при этом игнорируют самую безопасную, с санитарной точки зрения, кабинку общественного туалета.

А ведь именно в общественном туалете особо велик риск подхватить гепатит или кишечную палочку. А вот тех, кто боится, можно ли в туалете заразиться венерическими заболеваниями, успокоим: риск заразиться от унитаза ЗППП практически нулевой (особенно, если не садиться на ободок и соблюдать правила гигиены). Если с мочой какие-то бактерии и попадают на ободок унитаза, то в неблагоприятной для них среде (другая влажность, температура, кислотность и пр.) они быстро гибнут.

Так в какую же кабинку стоит идти?

Оказывается, что меньше всего микробов в тех кабинках, что ближе к входной двери: чем ближе кабинка – тем меньше микробов.

Ученые провели бактериологический анализ 51 общественного туалета – и установили, что самый низкий уровень бактерий всегда содержится в ближайшей ко входной двери туалетной кабинке. Заодно там и больше всего туалетной бумаги.

Читайте такжеЗачем китайцы установили в общественных туалетах системы распознавания лицЭксперты предполагают, что связано это с тем, что из-за близости к двери эти кабинки людям кажутся менее приватными, поэтому посетители инстинктивно стараются выбрать кабинку подальше от возможных свидетелей.

Напомним, в Туркменистане устроили облаву на людей, использующих в туалете газеты с фото президента. В городе Гумдаг на западе Туркменистана с прошлой недели участковые инспекторы обязаны обходить туалеты в частных подворьях.