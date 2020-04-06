Уханьская зараза неравнодушна к алкоголю: в ВОЗ огорошили заявлением

Коронавирус неравнодушен к алкоголю / Фото pixabay.com

Жители многих стран сегодня находятся на жестком карантине – люди работают дома, а у кого работы нет – просто ждут света в конце туннеля. К сожалению, многие переживают постоянный стресс из-за уханьской заразы, которая перевернула их жизнь и разрушила планы. Одни заедают нервы сладким, другие растворились в хобби, а третьи балуются алкоголем.

Но пить нельзя! Как бы сильно не хотелось. Так говорят в ВОЗ.

"ВОЗ рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях добровольного карантина. Как психоактивное вещество, алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений", — заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

По его словам, алкоголь в любых дозах усугубляет симптомы депрессии, страхи, тревожность и панику, которые могут "обостриться во время самоизоляции и карантина".

Представитель ВОЗ особо подчеркнул, что горячительные напитки ослабляют иммунитет и значительно ухудшает способность организма противостоять инфекционным болезням, в том числе уханьской заразе COVID-19.

"Алкоголь снижает эффективность одних лекарств, а также усиливает действие и токсичность других… Ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять алкогольные напитки в качестве профилактики или лечения COVID-19", — подытожил Бреда в интервью RT.

Читайте такжеПойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологовНапомним, ранее педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский рассказал, что для того, чтобы меньше нервничать, можно выпить примерно 50 мл алкоголя, который содержит 40% спирта.

По его словам, такая доза алкоголя обладает достаточно неплохим психотерапевтическим эффектом.

Врач также сообщил, что во время пандемии коронавируса и введенного из-за нее карантина виски, крепостью более 65 градусов, можно использовать в качестве антисептика.