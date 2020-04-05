Как меньше нервничать: Комаровский назвал полезную дозу алкоголя

Чтобы меньше нервничать, можно выпить немного алкоголя, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Чтобы меньше нервничать, можно выпить примерно 50 мл алкоголя при расчете на напиток, который содержит 40% спирта.

Такая доза алкоголя обладает достаточно неплохим психотерапевтическим эффектом, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский.

Врач также сообщил, что во время пандемии коронавируса и введенного из-за нее карантина виски, крепостью более 65 градусов, можно использовать в качестве антисептика.

"…виски, крепостью более 65 градусов, можно использовать в качестве санитайзера. И эффект для рук достаточно высок, потому что спирт более 65 процентов дезинфицирует", – заявил эксперт.

Медик добавил, что небольшая доза алкоголя может помочь меньше нервничать.

Читайте такжеКак коронавирус "аукнется" Украине: Комаровский назвал негатив и позитив"…Совершенно однозначно, что небольшое количество алкоголя, вообще считается, что это доза примерно 50 мл при расчете на 40-процентный алкоголь… это примерно та доза, которая обладает достаточно неплохим психотерапевтическим эффектом, то есть позволит вам меньше нервничать", – поделился эксперт.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что во время карантина из-за коронавируса здоровому человеку можно пить пиво, но необходимо помнить, что этот напиток очень калорийный, а больным людям не стоит употреблять алкоголь.