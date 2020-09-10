Болезнь Паркинсона: врачи указали на симптом, проявляющийся после еды

Болезнь Паркинсона вызывает потерю нервных клеток/Pixabay

Болезнь Паркинсона - это заболевание головного мозга, которое обычно со временем снижает качество жизни. Наиболее очевидными признаками являются прогрессирующая дрожь, скованность и трудности с ходьбой, равновесием и координацией.

Это происходит потому, что болезнь Паркинсона вызывает потерю нервных клеток в той части мозга, которая отвечает за движение.

По данным Национальной Службы здравоохранения Великобритании, основные симптомы, на которые следует обращать внимание, включают:

Тремор - дрожь, которая обычно начинается в руке или и с большей вероятностью возникает, когда конечность расслаблена и находится в состоянии покоя.

Замедленность движений (брадикинезия) - физические движения намного медленнее, чем обычно, что может затруднить повседневные задачи и привести к характерной медленной, шаркающей походке с очень маленькими шагами.

Жесткость мышц (ригидность) - жесткость и напряжение в мышцах, которые могут затруднять передвижение и мимику, а также могут привести к болезненным мышечным спазмам (дистония).

Болезнь Паркинсона также может вызывать в организме ряд других физических изменений.

Например, есть ряд проблем с кишечником, связанных с болезнью Паркинсона.

По данным Европейского фонда болезни Паркинсона (EPDA), к ним относятся быстрое чувство сытости во время еды, ненормальный дискомфорт от вздутия живота, тошнота, рвота, потеря веса и недоедание.

Как объясняет EPDA, нарушения кишечника связаны с гастропарезом, который часто встречается у людей с болезнью Паркинсона.

Гастропарез - это хроническое заболевание, при котором желудок не может опорожняться обычным образом.

Пища проходит через желудок медленнее, чем обычно, что вызывает такие симптомы, как быстрое чувство сытости после еды.

Могу ли я снизить свой риск?

Исследования причин болезни Паркинсона продолжаются, но данные свидетельствуют о том, что вы можете снизить риск, приняв решения о здоровом образе жизни.

Несколько проспективных исследований, в которых на протяжении многих лет наблюдались десятки тысяч людей, показали корреляцию между физическими упражнениями в более раннем возрасте и снижением вероятности развития болезни Паркинсона в дальнейшем.

Как сообщается в Harvard Health Letter, упражнения в возрасте от 30 до 40 лет - за десятилетия до того, как обычно возникает болезнь Паркинсона - могут снизить риск заболевания Паркинсоном примерно на 30 процентов.

Доктор Эдвард Вулпоу, невролог из Гарвардской больницы Маунт-Оберн в Кембридже, штат Массачусетс, и член редакционной коллегии журнала Health Letter, призвал своих пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона работать над укреплением их силы, равновесия и выносливости, потому что они "понадобятся позже".