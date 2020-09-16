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Брокколи: восхитительные преимущества супер овоща

16 сентября 2020, 14:42

Одна чашка сырой брокколи содержит всего 25 калорий.

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Одна чашка сырой брокколи содержит всего 25 калорий/Pixabay

Все знают, что брокколи полезна для вас. Вероятно, это один из лучших продуктов, который приходит на ум, когда вы думаете о здоровом питании. Но вы можете не знать, насколько полезен этот овощ семейства крестоцветных для вашего здоровья, или о различных (и восхитительных) способах добавления его в блюда, закуски и, да, даже напитки.

Вот краткое описание преимуществ этого суперпродукта и простых способов есть его больше каждую неделю.

Содержание

Брокколи богата питательными веществами

Одна чашка сырой брокколи содержит всего 25 калорий, менее 5 граммов углеводов, без жира и несколько граммов растительного белка. Даже в этом случае брокколи полна питательных веществ. Одна приготовленная чашка обеспечивает почти 250% дневной нормы витамина К, который способствует свертыванию крови и необходим для здоровья костей.

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Та же часть размера также обеспечивает 135% дневной нормы витамина С, поддерживающего иммунитет и коллаген, более 50% целевого показателя для хрома, минерала, который поддерживает энергетический обмен и регулирование уровня сахара в крови, и более 40% для фолиевой кислоты.

Чашка приготовленной брокколи также обеспечивает более 10% суточной потребности в витаминах A, B6, B2 и E, а также в фосфоре, холине, марганце, меди и калии и не менее 5% в магнии, цинке, железе.

Этот мощный овощ также содержит омега-3 жирные кислоты растительного происхождения, называемые альфа-линоленовой кислотой, или ALA, которые обладают противовоспалительным действием и улучшают кровообращение.

Брокколи защищает сердце

Сердечные заболевания остаются основной причиной смерти как мужчин, так и женщин в мире. Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, защищают сердце, уменьшая повреждение артерий, которое приводит к их затвердеванию, что часто является предвестником сердечного приступа или инсульта.

Брокколи связано со здоровьем мозга

Некоторые из питательных и природных биоактивных веществ в брокколи связаны со здоровой функцией мозга и нервной ткани, а также с защитой от возрастного когнитивного снижения.

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Исследования показывают, что природные соединения в брокколи также действуют как детоксификаторы / Pixabay

Брокколи сохраняет кости крепкими

Брокколи уникален тем, что содержит несколько питательных веществ, необходимых для формирования костей и предотвращения потери плотности костей. К ним относятся витамин К, калий, магний, фосфор и кальций, а также медь, железо, цинк, витамины А и С и витамины группы В. Эти питательные вещества работают в синергии, повышая костную массу и прочность костей.

Борется с воспалением

Помимо того, что брокколи помогает предотвратить преждевременное старение, противовоспалительное действие связано с уменьшением риска хронических заболеваний. Соединения, борющиеся с воспалением, которые защищают клетки от повреждения ДНК, также могут помочь управлять существующими воспалительными состояниями, включая диабет 2 типа, ревматоидный артрит, воспалительные состояния кожи, заболевания кишечника и ожирение. Одно недавнее исследование показало, что у женщин более высокое потребление крестоцветных овощей помогает снизить уровень провоспалительных маркеров, циркулирующих в крови.

Это естественный детокс

Исследования показывают, что природные соединения в брокколи также действуют как детоксификаторы, что означает, что они помогают деактивировать потенциально опасные химические вещества или быстрее выводить их из организма.

Брокколи обладает антиоксидантной защитой

Доказано, что защитные антиоксидантные соединения в брокколи противодействуют повреждению кожи, вызванному УФ-излучением. Лютеин и зеаксантин из овощей защищают сетчатку и хрусталик глаза, и было показано, что оба они снижают риск дегенерации желтого пятна и катаракты, двух распространенных заболеваний глаз.

Как есть больше брокколи

Наслаждайтесь сырой брокколи, окунув ее в хумус, приправленный тахини или гуакамоле. Или мелко нарезать или измельчить и добавить в садовые салаты или тушить. Чтобы сохранить больше питательных веществ в приготовленной брокколи, приготовьте ее на пару, а затем сбрызните песто на основе оливкового масла первого отжима, не содержащим молочных продуктов, оливковой тапенадой или пикантным ореховым сливочным соусом.

Вы также можете слегка обжарить брокколи в оливковом масле первого холодного отжима, запечь в духовке на масле авокадо и добавлять его в любое количество блюд, включая жаркое, супы, рагу, фриттату, фахитас и многое другое.

Смешайте сырую или замороженную брокколи с коктейлями, добавьте мелко нарезанную или протертую брокколи в выпечку, домашний песто и другие соусы. Или попробуйте порошок брокколи в одном из новейших трендов: кофе с брокколи. Как бы вы ни включали его, употребление большего количества этого чудесного овоща - это разумный способ увеличить потребление питательных веществ и защитить свое здоровье.

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