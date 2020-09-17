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Дежавю: врач пояснил, что означает это чувство

17 сентября 2020, 21:20

Дежавю подпадает под общий термин диссоциативных переживаний.

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Дежавю подпадает под общий термин диссоциативных переживаний/Pixabay

Вы "угощаете" свою лучшую подругу последним скандалом, сидя на ее диване. Она разражается раскатом смеха, и у вас возникает это странное, дрожащее чувство, похожее на сбой в матрице, которое вы точно пережили в этот момент раньше. Это и есть то самое чувство дежавю, что в переводе с французского означает "уже видел".

Итак, что же происходит на самом деле, когда случается чувство "дежавю"?

Сигнал мозга

Когда вспыхивает вспышка "Это случилось раньше": "Это срабатывает сигнализирующая о знакомстве область мозга, когда она на самом деле этого делать не должна", - говорит доктор Акира О'Коннор, старший преподаватель психологии в Университете Сент-Эндрюс. "Это заставляет вас поверить, что то, с чем вы сталкиваетесь, знакомо, даже если с этим не связано никаких воспоминаний".

Дежавю подпадает под общий термин диссоциативных переживаний - наряду с переживаниями вне тела - хотя ни одно исследование не предполагает, что эти два явления обычно связаны.

Ваши нейроны начинают подергиваться

Что на самом деле происходит во время этого "сигнала знакомства"? Доктор О’Коннор объясняет, что, хотя невозможно сканировать мозг человека, когда он испытывает дежавю, можно вызвать аналогичный опыт в мозгу людей с помощью простой игры на память, а затем сканировать мозг.

Его исследования показывают, что нейроны височной доли вашего мозга (часть, которая помогает вам понимать язык, сохранять зрительные воспоминания и обрабатывать - а затем запоминать - эмоции) случайным образом подергиваются, что вызывает предупреждение "мы были здесь раньше".

Вы понимаете, что это была ошибка

Точно так же, как шумные политики заставляют усталых пресс-секретарей отказываться от своих изворотливых обещаний, восторженная, но редко точная височная доля вашего мозга выигрывает от посреднической функции лобной области. "Сканирование показывает, что фронтальные системы, вероятно, будут активны, когда люди сообщают о дежавю", - говорит О’Коннор. Как только он определяет, что нет, вы на самом деле не слышали этого раньше, он сигнализирует остальной части мозга, что этот нервный импульс произошел по ошибке и что это была ложная тревога.

Это может быть вызвано усталостью

Вы знаете, когда вам не хватает сна, и ваш левый глаз дергается, и вы не можете это контролировать? Доктор О'Коннор считает, что усталость оказывает аналогичное влияние на ваши нейроны, делая их более склонными к ошибочной активации. Вот почему, по его мнению, молодые родители и сменные работники - это две группы, которые, как известно, подвержены стрессу и изнурены, с большей вероятностью, чем большинство людей, испытают дежавю. "У вас также больше шансов испытать это, если вы много путешествуете или имеете более высокий уровень образования, но мы еще не уверены, почему".

Возраст

Молодость - от 15 до 25 лет - повышает вероятность того, что вы испытаете дежавю. Почему? "Возможно, это связано с повышенным уровнем возбудимости мозга молодых людей", - объясняет доктор О’Коннор. "Это означает, что нейроны в областях мозга, связанных с привычкой, с большей вероятностью срабатывают спонтанно, даже когда они не должны этого делать".

психология
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