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Холодный душ: 9 удивительных преимуществ для здоровья

13 октября 2020, 14:42

Холод обычно стимулирует реакцию кровеносных сосудов.

душ
Холодный душ очень полезен для здоровья. / Фото: Instagram/bathroom_city

Холодный душ - процедура не слишком приятная, требующая определенной привычки и смелости. Тем не менее, считается, что холодный душ очень полезен для здоровья.

Главред собрал 9 преимуществ холодного душа для здоровья.

1. Холодный душ поможет быстрее восстановиться после тяжелой тренировки

Вы слышали о спортсменах, принимающих ледяные ванны после тренировки для ускорения восстановления? Что ж, принципы принятия холодного душа очень похожи.

"Холод обычно стимулирует реакцию кровеносных сосудов, что вызывает сужение сосудов", - говорит Хасит Джетва, наставник по здоровью и фитнесу в The Training Room.

"По сути, это происходит для того, чтобы направить кровь туда, где она больше всего нужна, в данном случае в жизненно важные органы. Таким образом, кровь вынуждена возвращаться к сердцу, откуда она может затем транспортироваться в легкие для пополнения, и эта насыщенная кислородом кровь затем может перекачиваться по всему телу, а это означает, что теперь вы получаете свежий кислород и питательные вещества в нужные области. Холод также помогает уменьшить любое возможное воспаление, которое может возникнуть у вас после тренировки, что может помочь ускорить ваше выздоровление и уменьшить боль", - добавляет она.

2. Холодный душ может улучшить ваше психическое здоровье

Согласно исследованию экспертов Медицинской школы Университета Содружества Вирджинии, принятие холодного душа в течение двух-трех минут один или два раза в день, которому предшествует пятиминутный "период адаптации" с медленным охлаждением воды, может быть полезной частью облегчения симптомов депрессии.

Как? Команда ученых связывает положительные результаты с тем фактом, что воздействие холода активирует симпатическую нервную систему и из-за высокой плотности холодовых рецепторов в коже посылает множество электрических импульсов от периферических нервных окончаний в мозг. Хотя они пришли к выводу, что для подтверждения результатов потребуются более масштабные исследования, это многообещающее начало.

3. Холодный душ может облегчить боль

Есть причина, по которой вы прикладываете лед к ожогу или больной спине: холод может иметь обезболивающий эффект, говорится в выводах, опубликованных в Североамериканском журнале медицинских наук.

Принципы те же, что и изложенные Джетвой выше: холод сужает кровеносные сосуды, уменьшая отек, а также потенциально замедляет скорость передачи болевых сигналов в мозг.

4. Холодный душ может поддержать вашу иммунную систему

Одно исследование 2016 года показало, что у участников на 29% меньше шансов болеть, когда они практиковали прием душа по принципу чередования горячей или холодной воды. Те, кто принимал контрастный душ, сообщили о меньшем количестве дней болезни, чем те, кто принимал теплый душ.

"Это предположительно связано с увеличением скорости метаболизма, вызванным шоком изменения температуры", - говорит Джетва. "Затем ваше тело ускоряет свои функции, чтобы попытаться компенсировать это".

5. Холодный душ может повысить бодрость

Никаких сюрпризов в этом нет - уменьшение разницы температур холодного душа немного шокирует ваше тело.

"Это подвергает ваше тело стрессу", - говорит Джетва. "Что заставляет вашу симпатическую нервную систему реагировать "бей или беги", так что вы можете внезапно почувствовать себя гораздо более сосредоточенным и внимательным. Нахождение под физическим стрессом из-за низких температур означает, что ваша потребность в кислороде также значительно возрастает, что способствует более высокой частоте дыхания и поступающего в организм кислорода".

6. Холодный душ способствует похудению

Ключевое слово здесь - "поддержка". Да, исследование, опубликованное в Cell, показало, что воздействие низких температур может защитить от ожирения, улучшить метаболизм и изменить состав кишечных бактерий, поэтому они лучше подходят для сжигания жира. Однако есть свидетельства того, что холодный душ может активировать бурый жир - тип, который помогает генерировать тепло по всему телу за счет сжигания калорий.

7. Холодный душ может улучшить цвет лица

"Холодная вода очень полезна для кожи", - говорит Кей Гревесон, практикующая медсестра эстетической медицины Regents Park Aesthetics. "Даже простое умывание холодной водой после очищения может сделать вашу кожу более яркой", - говорит она.

"В дополнение к этому, чтобы сохранить нашу внутреннюю температуру, поры нашей кожи сужаются, что может помочь улучшить общую текстуру и внешний вид кожи", - говорит доктор Майкл Барниш, врач-эстетик.

8. Холодный душ поможет вам лучше справиться со стрессом

Возможно, это для смельчаков - в исследовании 2000 года исследователи поместили участников в воду с температурой 14°C на один час. Это может показаться чрезмерным, но опыт действительно вызвал снижение уровня кортизола - гормона стресса - в организме.

9. Холодный душ может улучшить здоровье вашего сердца

Как уже сказал Джетва, холодный душ вызывает сужение кровеносных сосудов. Кровь устремляется к органам, чтобы оставаться в тепле, что способствует кровотоку. Улучшение кровообращения связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, а это означает, что ваше сердце остается здоровым и счастливым.

Тем не менее, также важно помнить, что низкие температуры заставляют ваше сердце больше работать, чтобы согреться, что, в свою очередь, по мнению British Heart Foundation, может поставить под угрозу ваше здоровье.

Вывод? Есть много других способов сохранить здоровье сердца - например, сбалансированная диета и план упражнений, - поэтому не полагайтесь только на холодную терапию.

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