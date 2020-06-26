Как похудеть быстро: названы 3 научные теории

Есть множество способов быстро похудеть./ Фото pixabay.com

Есть множество способов быстро похудеть, даже с помощью японской техники дыхания. Тем не менее, диеты заставляют вас чувствовать себя голодным или неудовлетворенным. Это основные причины, по которым ее может быть трудно придерживаться.

Однако не все диеты имеют такой эффект. Низкоуглеводные диеты эффективны для похудения и их легче придерживаться, чем в других диетах.

Вот трехэтапный план по снижению веса, который использует низкоуглеводную диету и нацелен на:

Значительное снижение аппетита;

Быструю потерю вес;

Улучшение метаболического здоровья;

Итак, чтобы похудеть быстро, используя доказанные теории, нужно:

1.Сократить углеводы

Наиболее важной частью является сокращение сахара и крахмалов или углеводов.

Когда вы это делаете, ваш уровень голода снижается, и вы, как правило, в конечном итоге съедаете значительно меньше калорий. Вместо того, чтобы сжигать углеводы для получения энергии, ваше тело теперь начинает сжигать накопленный жир для получения энергии.

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Еще одним преимуществом сокращения количества углеводов является то, что он снижает уровень инсулина, в результате чего почки избавляются от избытка натрия и воды. Это отечность и выводит лишнюю воду из организма.

По мнению некоторых диетологов, нередко теряется около 4,5 кг, а иногда и больше, в течение первой недели питания таким образом. Эта потеря веса включает как жировые отложения, так и вес воды.

Одно исследование на здоровых женщинах с ожирением показало, что диета с очень низким содержанием углеводов была более эффективной, чем диета с низким содержанием жиров, для краткосрочной потери веса.

Исследования показывают, что низкоуглеводная диета может снизить аппетит, и привести к тому, что вы будете есть меньше калорий, не думая об этом и не чувствуя голода.

Проще говоря, уменьшение углеводов может привести к быстрой и легкой потере веса.

2. Ешьте белок, жир и овощи

Каждый из ваших приемов пищи должен включать источник белка, источник жира и овощи с низким содержанием углеводов.

Как правило, старайтесь есть два-три раза в день. Если вы чувствуете себя голодным во второй половине дня, добавьте четвертый прием пищи.

Таким образом, вы должны снизить потребление углеводов до 20–50 г в день.

Белок

Потребление большого количества белка является неотъемлемой частью этого плана.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что потребление большого количества белка может увеличить расход калорий на 80–100 калорий в день.

Диеты с высоким содержанием белка также могут уменьшить тягу и навязчивые мысли о еде на 60%, уменьшить желание перекусить поздно ночью и заставить вас чувствовать себя сытым. В одном исследовании люди на диете с высоким содержанием белка ели на 441 меньше калорий в день.

Когда дело доходит до потери веса, белок является важным питательным веществом для мыслительного процесса и питания головного мозга.

Здоровые источники белка включают в себя: говядину, курицу, баранину, свинину, лосось, форель, креветки, яйца с желтком, бобы, а также овощи с низким содержанием углеводов. Не бойтесь "нагружать" свою тарелку овощами с низким содержанием углеводов. Они наполнены питательными веществами, и вы можете есть их очень большое количество, не потребляя при этом более 20-50 чистых углеводов в день.

Диета, основанная на нежирных источниках белка и овощах, содержит клетчатку, витамины и минералы, необходимые для здоровья.

Многие овощи содержат мало углеводов, в том числе:брокколи, цветная капуста, шпинат, помидоры, листовую капусту, брюссельскую капусту, салат, огурец.

Здоровые жиры

Не бойтесь есть жиры. Источники здоровых жиров включают в себя:оливковое масло, кокосовое масло, масло авокадо, сливочное масло.

3. Силовые тренировки три раза в неделю

Вам не нужно делать упражнения, чтобы похудеть, но они нужны для долгосрочной перспективы.

Поднимая вес, вы будете сжигать много калорий и предотвращать замедление метаболизма, что является распространенным побочным эффектом потери веса.

Исследования по низкоуглеводной диете показывают, что вы можете нарастить мышечную массу, потеряв при этом значительное количество жира.

Попробуйте ходить в спортзал три-четыре раза в неделю на силовые тренировки. Если вы новичок в тренажерном зале, попросите у тренера совета.

Если вы не можете поднимать тяжести, достаточно кардиотренировок, таких как ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание. Как кардио, так и тяжелая атлетика могут помочь с потерей веса.