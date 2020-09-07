Как похудеть в талии: голландская диета

В Нидерландах есть свои собственные правила питания. / stilnos.com

В Нидерландах есть свои собственные правила питания, основанные на пищевых продуктах, и, возможно, стоит с ними ознакомиться. В конце концов, это может помочь вам избавиться от жира на животе.

Исследователи из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах исследовали, как соблюдение диетических рекомендаций влияет на уровень висцерального жира.

Они использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки уровня висцерального жира у 2580 участников.

Привычный рацион питания и физическая активность оценивались с помощью анкеты.

Соблюдение действующих голландских диетических рекомендаций оценивалось по шкале DHD-индекса по тринадцати компонентам.

Этими компонентами были: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, молочные продукты, рыба, чай, жидкие жиры, красное мясо, обработанное мясо, подслащенные напитки и алкоголь.

Индекс DHD колеблется от 0 до 130, причем более высокий балл указывает на более здоровую диету.

Данные показали, что более высокий показатель индекса DHD на 10 пунктов был связан с уменьшением висцерального жира на 2,3 см.

Исходя из этого, исследовательская группа пришла к выводу: "Соблюдение рекомендаций по питанию, по оценке индекса DHD, было связано с меньшим количеством висцерального жира".

Что такое голландская диета?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) представила голландский рацион питания.

Есть четыре группы продуктов питания: фрукты и овощи; хлеб, крупы и картофель; продукты животного происхождения; пасты и кулинарные жиры.

Кроме того, есть одна группа напитков, содержащая воду, чай и кофе.

В целом, голландская диета рекомендует "есть больше продуктов растительного происхождения", чем "продуктов животного происхождения".

Рекомендуемое потребление фруктов и овощей составляет 400 граммов в день, из них не менее 90 граммов черного хлеба, непросеянного хлеба или других цельнозерновых продуктов.

Рекомендуется "есть бобовые еженедельно" - бобовые могут включать клюкву, сою, фасоль пинто, красную фасоль, черную фасоль и зеленый колотый горох.

Другие примеры бобовых включают чечевицу, фасоль лима, маш, фасоль каннеллини и желтый колотый горох.

Дополнительные диетические рекомендации включают 15 граммов несоленых орехов в день и употребление только одной порции жирной рыбы в неделю.

Уместно пить три чашки чая в день, но если вы решите пить кофе, выберите фильтрованный.

И рекомендуется ежедневно употреблять несколько молочных продуктов, таких как молоко или йогурт.

Лучше избегать употребления красного или переработанного мяса, а потребление соли должно быть ограничено до шести граммов в день.

Голландские руководящие принципы не рекомендуют употреблять алкоголь или пить не более одного стакана в день.