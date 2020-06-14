Как не купить фигню: советы по выбору сливочного масла

Советы по выбору качественного сливочного масла / Скриншот

Среди нынешнего изобилия продуктов очень часто бывает сложно найти действительно качественный товар. В первую очередь эта проблема касается молочки.

Диетолог Татьяна Дик научила в Instagram выбирать сливочное масло и рассказала, на что следует обратить внимание в первую очередь при покупке.

Сливочное масло содержит полезные жиры, и в умеренном количестве его употреблять можно. В магазине нужно смотреть на хранение масла, оно должно находиться в морозильной камере, и находясь в ней, не должно быть мягким, а в холодильнике не должно расплываться. Так же масло не должно находиться на солнце, так как окисляется витамин А. Поэтому в прозрачной упаковке масло лучше не покупать.

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Нужно обращать внимание на состав. Масло не должно содержать растительные масла или гидрогенизированные жиры, в таком случае — это уже спред или маргарин.

Так же обращайте внимание на цену. Она не может быть слишком маленькой. Ведь из тонны молока получается всего 40-50 кг масла.

Масло не должно быть слишком желтое или слишком белое, и практически не имеет запаха. В его составе должны присутствовать только молочные сливки (или иногда пишут молоко) и иногда соль.

Масло не может быть менее 61,5% жирности (бутербродное), 72,5% — Крестьянское, 82% — Традиционное. Эксперт рекомендует отдать предпочтение сливочному маслу 72 или 82%.

Покупать продукт лучше известных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке, избегайте неизвестные фирмы, а при покупке масла на развес просите упаковку, чтобы посмотреть состав и номер ГОСТа.

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