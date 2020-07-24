Как снизить уровень холестерина: вкусный способ

Определенные продукты могут снизить уровень холестерина ЛПНП / Фото: nahnews.org

Высокий уровень холестерина обычно означает, что в вашей крови слишком много воскообразного вещества, называемого холестерином ЛПНП. Холестерин ЛПНП называют "плохим" холестерином, потому что он может привести к ряду сердечных осложнений, таких как сердечный приступ. Это достигается за счет сужения артерий, которые снабжают сердце кровью.

Накопление холестерина ЛПНП обычно является результатом нездорового образа жизни, таких как постоянно плохое питание, пишет Express.co.uk.

Обратное также верно - определенные продукты могут снизить уровень холестерина ЛПНП и предотвратить связанные с этим риски.

Увеличение потребления полезных для сердца компонентов, таких как фрукты и овощи давно считаются полезной диетой, но исследования также сделали несколько удивительных открытий.

Исследование, проведенное Пенни Крис-Этертон, доктором философии в Университете штата Пенсильвания, выдающимся профессором питания, показало, что сочетание сырого миндаля, темного шоколада и какао значительно снижает количество частиц ЛПНП в крови людей с избыточным весом и ожирением, сказано в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации.

"Важно понять это: идея не в том, чтобы люди ели много шоколада и миндаля, чтобы снизить уровень ЛПНП", - сказала она.

"Разрешено иметь около 270 дискреционных калорий в день, и когда такие продукты, как миндаль, темный шоколад и какао, потребляются вместе как дискреционная пища, они приносят пользу для здоровья в отличие от других дискреционных продуктов, таких как булки, например", -.добавляет профессор.

Прошлые исследования показали пользу для здоровья от употребления умеренного количества миндаля, темного шоколада и несладкого какао.