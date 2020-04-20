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Когда есть картошку: диетолог назвала правильное время

20 апреля 2020, 04:08

Картофель можно есть днем, сообщила эксперт.

Диетолог посоветовала, что картофель можно есть за три часа до сна – Когда лучше есть картофель
Картофель можно есть за три часа до сна, посоветовала диетолог / УНИАН

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что картофель стоит есть до определенного времени, и при этом важно сбалансировано питаться.

Картофель желательно есть за три часа до сна, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Медик добавила, что, если съесть картофель в 14:00 или немного позже, то овощь не пойдет в жир.

"До скольки можно есть картошку?... Последний прием пищи желателен за три часа до сна, а там как хотите, важен баланс в течение дня!..", – поделилась эксперт.

Ранее диетолог Оксана Скиталинская говорила, что картофель должен быть в рационе людей, которые хотят правильно набрать вес.

Напомним, эксперты по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения создали тарелку здорового питания. Эксперты отметили, что в рационе должно быть как можно больше овощей, кроме картофеля в любом виде.

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