Мощная магнитная буря в начале мая накрывает головы – что делать

Магнитная буря 5 мая 2020 вопьется в виски - как помочь себе / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на май 2020 обещает, что сильная магнитная буря 5 мая 2020 станет одной из главных геомагнитных неприятностей месяца. Продлится метеоудар вплоть до 6 мая включительно.

Эти магнитные бури Гисметео, ФИАН и NASA оценивают в 3 балла. То есть выматывающие головные боли могут досаждать даже здоровым людям.

Первые магнитные бури накроют людей утром во вторник, около 6 утра. Так что большинство людей, вероятно, проснутся уже разбитыми и раздраженными.

Лечь спать пораньше помешает затухающая магнитная буря 6 мая 2020: пик бури в этот день придется на ночь – примерно до 3 утра. Поэтому вероятны бессонницы при общей апатии и усталости организма. Исправить ситуацию поможет контрастный душ перед сном (надо чередовать холодную и горячую воду по 10-15 секунд).

Читайте такжеКак помочь себе при магнитных буряхВ ближайшие пару суток стоит поменьше находиться на открытом солнце, не пренебрегать зарядкой по утрам (даже парочка простых упражнений улучшают кровообращение и защищают организм от стресса), а на прогулках стараться периодически дышать животом. Если нет возможности гулять из-за карантина – нужно чаще проветривать помещение и соблюдать питьевой режим.

При этом не стоит переедать (особенно жирной и острой пищи) и уменьшить употребление энергетик, включая кофе, черный чай и алкоголь. Вместо них стоит попробовать травяные чаи (мятный, ромашковый, с мелиссой) и простую воду.

Следующая серьезная магнитная буря ожидается 18 мая 2020. Предварительно она также будет силой в 3 балла, а ее влияние продлится до конца 19 мая.