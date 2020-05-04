УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Мощная магнитная буря в начале мая накрывает головы – что делать

4 мая 2020, 15:47

Магнитные бури сегодня и на 3 дня обещают неспокойное время даже здоровым людям – и тем более метеозависимым.

Магнитная буря 5 мая 2020 вопьется в виски - как помочь себе
Магнитная буря 5 мая 2020 вопьется в виски - как помочь себе / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на май 2020 обещает, что сильная магнитная буря 5 мая 2020 станет одной из главных геомагнитных неприятностей месяца. Продлится метеоудар вплоть до 6 мая включительно.

Эти магнитные бури Гисметео, ФИАН и NASA оценивают в 3 балла. То есть выматывающие головные боли могут досаждать даже здоровым людям.

Первые магнитные бури накроют людей утром во вторник, около 6 утра. Так что большинство людей, вероятно, проснутся уже разбитыми и раздраженными.

Лечь спать пораньше помешает затухающая магнитная буря 6 мая 2020: пик бури в этот день придется на ночь – примерно до 3 утра. Поэтому вероятны бессонницы при общей апатии и усталости организма. Исправить ситуацию поможет контрастный душ перед сном (надо чередовать холодную и горячую воду по 10-15 секунд).

Читайте такжеКак помочь себе при магнитных буряхВ ближайшие пару суток стоит поменьше находиться на открытом солнце, не пренебрегать зарядкой по утрам (даже парочка простых упражнений улучшают кровообращение и защищают организм от стресса), а на прогулках стараться периодически дышать животом. Если нет возможности гулять из-за карантина – нужно чаще проветривать помещение и соблюдать питьевой режим.

При этом не стоит переедать (особенно жирной и острой пищи) и уменьшить употребление энергетик, включая кофе, черный чай и алкоголь. Вместо них стоит попробовать травяные чаи (мятный, ромашковый, с мелиссой) и простую воду.

Следующая серьезная магнитная буря ожидается 18 мая 2020. Предварительно она также будет силой в 3 балла, а ее влияние продлится до конца 19 мая.

магнитная буря магнитные бури метеоудар
Сейчас вы просматриваете новость «Мощная магнитная буря в начале мая накрывает головы – что делать». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:20
"Тупая кляча": Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины
15:56
Лукашенко рассказал, когда беларусы снова переизберут его на пост президента
15:47
Мощная магнитная буря в начале мая накрывает головы – что делать Видео
15:38
Россия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от Ковида  - СМИ Видео
15:11
Сервис доставки еды Uber Eats уходит из Украины: что известно
14:52
"Них*я себе, богохульство": Линдеманн стал Иисусом
14:50
Побьет градом и смоет дождями: украинцам дали штормовое предупреждение Видео
14:36
Рейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опрос
14:31
Кличко назвал дату, когда Киев начнет выходить из карантина Видео
14:18
Скандальный ресторан Тищенко закрыли: Аваков озвучил решение по Велюру
14:16
В Украине с 11 мая откроют парикмахерские и стоматологии: полный список "поблажек" Видео
14:00
Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото Фото
13:52
Зеленского берут "на слабо": кому выгоден конфликт президента с мэрами мнение
13:49
Новые клещи карантина: у Зеленского сделали неожиданное заявление
13:29
Карантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев дома Видео
13:22
Оксана Самойлова подала на развод - фото
13:18
Мэр Черкасс сделал дерзкий выпад в адрес Зеленского и Авакова
13:13
Белорусский эксперимент: страна без карантина готовится к окончанию эпидемии Видео
13:04
Отлупили до сотрясения: журналист рассказал об издевательствах полицейских-садистов
12:35
Рейтинг Зеленского просел: опрос показал фаворитов президентской гонки
12:32
Посевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажать Видео
12:32
Почему Китай скрывал опасность коронавируса: США докопались до истины Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая
12:24
Музыкант группы Ласковый май скончался из-за инсульта Видео
12:15
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии Видео
11:57
Смягчение карантина: в Минздраве резко ответили взбунтовавшемуся мэру Черкасс
11:51
Все фильмы Lionsgate получили новые даты выхода
11:41
Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет шикарный подарок, а кого - новая любовь
11:39
Руководителя Национального института рака обвиняют в мошенничестве - СМИ актуально
11:34
Россия вошла в "большую семерку": коронавирус "хватает" по 10 тысяч россиян за сутки Видео
11:27
"Почему в*льву не видно?": жена Морозюка взбудоражила развратным фото
11:26
"Золотая" компенсация: Тимошенко похвасталась миллионными барышами
11:02
Коронавирус уходит из Италии: в стране отменили жесткий карантин Видео
10:50
В МОЗ пошли на резкое смягчение карантина: когда планировать операции и госпитализацию
10:43
Человек-паук: появился полный список фильмов вселенной
10:30
Заболеть коронавирусом опять: ВОЗ нашла причину повторного заражения Ковидом Видео
10:21
Золота дзиґа 2020 - список победителей
10:14
Украину ждет пик заболевания коронавирусом: ученые дали тревожный прогноз
10:08
Как Кремль рисует сказочную статистику по коронавирусу мнение
10:05
Мої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа Видео
09:32
"Дай выстрелю": Парасюк рассказал, как на Майдане стрелял в милиционеров Видео
09:32
Атака коронавируса в Украине: жертв и зараженных снова стало больше
09:30
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
09:11
Названы новые симптомы коронавируса на ранней стадии
09:00
Снег и заморозки в мае: украинцам пообещали аномальную погоду
08:44
Нужен ли был Украине карантин на самом деле мнение
08:40
Впервые с начала карантина: курс доллара в Украине упал до рекордно низкой отметки
08:37
В мае миллионы украинцев останутся без повышения пенсий: кому не повезет
08:10
В Египте разрешили открыть гостиницы для отдыхающих: кому повезет
07:53
Гороскоп на 4 мая для всех знаков Зодиака: желанный шанс и важная находка Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять