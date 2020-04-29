Календарь магнитных бурь на май 2020 – точные даты и что делать

Магнитные бури в мае 2020 года - точные даты ударов и как спастись / 1zoom.ru

Магнитные бури в мае 2020 станут тяжелым испытанием для метеозависимых людей и здорово подпортят им выходные на майские праздники 2020. Им стоит заранее настроиться на спокойный размеренный отдых.

К слову, магнитная буря – это не совсем научный термин. Речь идет о средней силы или даже слабом возмущении магнитосферы Земли. По-настоящему сильные – мощнейшие – магнитные бури сегодня, к счастью, бывают редко.

Но вся пакость ситуации заключается в том, что при нынешнем уровне здоровья людей (из-за экологии, проблем с питанием и иммунитетом, из-за иных факторов) – даже слабые магнитные бури сказываются на самочувствии далеко не лучшим образом. Так, по разным данным, метеозависимыми являются от 50% до ⅔ всего населения Земли. При этом метеозависимость только усиливается с возрастом.

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Прогноз магнитных бурь на май 2020

Календарь магнитных бурь апреля 2020 завершается небольшим возмущением – это остаточное влияние сильной магнитной бури, которая была 27 апреля. Теперь вплоть до начала мая нас ждут относительно легкие трехбалльные колебания.

Прогноз магнитных бурь на май 2020 обещает, по сути, три удара – но два из них будут выматывающими и затяжными (по 2-3 дня каждая), и только одна буря – однодневной.

Итак, календарь магнитных бурь на май 2020 выглядит следующим образом:

4-6 мая – средняя буря, пик которой придется на 5-е число: это будет ощутимый метеоудар в 4 балла;

– средняя буря, пик которой придется на 5-е число: это будет ощутимый метеоудар в 4 балла; 23 мая ;

; 28 мая – сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди;

– сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди; 29 мая – по сути, отголоски бури предыдущего дня.

Другими словами, на День труда 1 мая силы стоит еще поберечь – а на День Победы 9 мая их у метеозависимым уже не останется.

Магнитные бури в мае 2020 – что делать метеозависимым людям

При магнитных бурях люди чаще всего жалуются, что у них:

тяжелая головная боль,

бессонница,

они быстро утомляются,

болят суставы.

При этом наибольшую опасность для здоровья представляют скачки артериального давления – особенно для тех, у кого не в порядке сердечно-сосудистая система.

Добавим, что количество инфарктов во время геомагнитных возмущений возрастает более чем в 2 раза, а инсультов – почти вдвое.

Чтобы максимально комфортно пережить магнитные бури, нужно отказаться от жирной, тяжелой и острой пищи, убрать из своего меню алкоголь, а распивание кофе свести к минимуму, заменив его некрепким чаем (в идеале – травяным: мятным или ромашковым).

Самое главное – поменьше нервничать и напрягаться физически. Очень важно в период магнитных бурь хорошо высыпаться и побольше дышать свежим воздухом (хотя бы проветривать жилье, если не получается выйти на прогулку).

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.