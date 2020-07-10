Мать-и-Мачеха: польза и опасные побочные эффекты для здоровья

Исследования связывают некоторые из его ключевых компонентов с повреждением печени Pixabay

Лекарственная трава Мать-и-мачеха (Tussilago farfara) - цветок из семейства маргариток, который долгое время выращивался из-за его целебных свойств. Считается, что он используется в качестве травяного чая для лечения респираторных инфекций, ангины, подагры, гриппа и лихорадки.

Тем не менее, это также противоречиво, поскольку исследования связывают некоторые из его ключевых компонентов с повреждением печени, сгустками крови и даже раком.

В этой статье Главред рассматривает потенциальные преимущества и побочные эффекты травы мать-и-мачеха, а также рекомендации по дозировке.

Мать-и-мачеха

Исследования показывают, что мать-и-мачеха имеет несколько преимуществ для здоровья.

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Может уменьшить воспаление

Мать-и-мачеха часто используется как естественное средство от воспалительных состояний, таких как астма и подагра, тип артрита, который вызывает отек и боль в суставах.

Хотя исследования этих специфических состояний отсутствуют, некоторые эксперименты показывают, что мать-и-мачеха может обладать противовоспалительными свойствами.

Одно исследование показало, что мать-и-мачеха уменьшила несколько маркеров воспаления у мышей с лекарственно-индуцированным колитом, состоянием, которое характеризуется воспалением кишечника.

В другом исследовании на мышах растение помогло блокировать специфические пути, участвующие в регуляции воспаления.

Мать-и-мачеха может помочь защитить здоровье мозга/ Pixabay

Может принести пользу здоровью мозга

Мать-и-мачеха может помочь защитить здоровье мозга. Например, в одном исследовании, экстракт мать-и-мачехи предотвращал повреждение нервных клеток и боролся с вредными свободными радикалами, которые являются соединениями, способствующими хроническому заболеванию.

Аналогично, исследование на животных показало, что введение экстракта крысам помогло защитить нервные клетки, предотвратить гибель тканей мозга и уменьшить воспаление.

Может лечить хронический кашель

В народной медицине мать-и-мачеха часто используется в качестве естественного средства при респираторных заболеваниях, таких как бронхит, астма и коклюш.

Мать-и-мачеха также может быть эффективной против хронического кашля, вызванного этими условиями.

Хотя Мать-и-мачеха может принести несколько пользы для здоровья, существует несколько серьезных опасений по поводу ее безопасности.

Это связано с тем, что растение содержит пирролизидиновые алкалоиды (ПА), соединения, вызывающие острое и хроническое повреждение печени при пероральном приеме.

Некоторые ПА также считаются канцерогенными. В самом деле, сенеционин и сенкиркин, два ПА, обнаруженные у растения, как было установлено, вызывают повреждение и мутации ДНК.

Существует недостаточно исследований о воздействии самой мать-и-мачехи на человека. Тем не менее, одно датированное исследование отметило, что введение больших количеств растения крысам в течение года вызвало у 67% из них редкую форму рака печени.