Органические продукты: врачи рассказали правду о производстве и пользе для здоровья

Каждый украинский супермаркет имеет полку с органической маркировкой/Pixabay

Органические продукты сегодня более популярны, чем когда-либо прежде. Фактически, каждый украинский супермаркет имеет полку с органической маркировкой.

Главред разбирался, что значит органическая пища, преимущества употребления органических продуктов и действительно ли это более здоровая альтернатива неорганическим продуктам.

Что такое органические продукты?

Органические продукты питания - это термин, используемый для описания любых продуктов, выращенных или выведенных с использованием методов органического земледелия. Цель органического земледелия - уменьшить загрязнение окружающей среды, продвигать устойчивое земледелие, поощрять благополучие животных и обеспечивать нас безопасными и здоровыми продуктами питания.

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К примеру, чтобы овощи были сертифицированы как органические Министерством сельского хозяйства США (USDA), они должны:

Выращиваться без использования синтетических удобрений или пестицидов.

Выращиваться на почве, которая не обрабатывалась синтетическими пестицидами или удобрениями в течение как минимум 3 лет до сбора урожая.

Не подвергаться никаким генетическим изменениям.

Чтобы мясо считалось 100% органическим, должны быть выполнены следующие требования:

Животные должны находиться на свободном выгуле, а это означает, что они должны иметь возможность естественным образом пастись в течение 120 дней вне сезона выпаса.

Животных необходимо выращивать без использования гормонов.

Животным нельзя давать антибиотики.

Животных необходимо кормить органическими продуктами.

Преимущества органических продуктов

В отчете Европейского парламента от 2016 года сделан вывод о том, что методы, используемые в органическом земледелии, могут улучшить здоровье животных и помочь предотвратить заболевания людей.

В частности, преимущества органических продуктов питания, подтвержденные научными исследованиями, включают:

1. Органические продукты содержат больше антиоксидантов.

Обзор 2014 года обнаружил доказательства того, что органические культуры имеют более высокие концентрации антиоксидантов, чем их неорганические аналоги. Антиоксиданты помогают снизить риск развития таких заболеваний, как сердечные заболевания и некоторые виды рака.

2. Органические продукты часто содержат более полезные жиры.

"Мясо животных, выращенных на свободном выгуле, как правило, содержит более полезные для здоровья жиры, такие как омега-3 жирные кислоты, - говорит Майкл Данн, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Нью-Йоркского пресвитерианского медицинского центра.

Исследования показывают, что органическое коровье молоко содержит примерно на 50% больше омега-3 жирных кислот, чем обычное неорганическое молоко.

3. Органические продукты питания не содержат синтетических пестицидов.

Органические продукты питания не содержат синтетических пестицидов, которые могут нанести вред нашему здоровью. Например, в исследовании 2014 года изучалось влияние пестицидов на беременных женщин. Исследователи обнаружили, что треть женщин, живших недалеко от ферм, где использовались синтетические пестициды, имели повышенный риск рождения ребенка с аутизмом или другим нарушением развития.

Органические продукты не полностью свободны от пестицидов, а только от синтетических пестицидов. Синтетические пестициды более токсичны, чем органические, и могут оставаться в продуктах дольше, что делает использование органических пестицидов более безопасным.

"При использовании как органических, так и синтетических пестицидов важно, чтобы фрукты и овощи были должным образом промыты, чтобы на них не осталось остатков пестицидов", - говорит Данн.

В целом, обзор антиоксидантов 2014 года обнаружил доказательства того, что органические продукты содержат более низкие уровни остатков пестицидов и более низкие концентрации токсичных металлов по сравнению с неорганическими продуктами.

Органические продукты лучше для вас?

"Когда дело доходит до питательной ценности, были аргументы за и против органических продуктов, - говорит Данн. "Но появляется все больше доказательств того, что есть потенциальные преимущества от употребления органических продуктов".

В прошлом исследования ставили под сомнение реальные преимущества органических продуктов. Например, в отчете за 2012 год было высказано предположение, что от употребления органических продуктов может не быть дополнительных питательных преимуществ, и что мало доказательств того, что неорганические продукты представляют больший риск для здоровья, чем органические продукты.

Но совсем недавно в научном обзоре 2017 года были обнаружены доказательства того, что органические продукты питания могут снизить риск аллергических заболеваний, таких как астма и синусит, и ожирения. Кроме того, исследования показывают, что экологически чистое земледелие лучше, чем обычное сельское хозяйство.

Однако один универсальный недостаток органических продуктов заключается в том, что они обычно стоят больше, чем неорганические продукты. Людям, которые хотели бы есть больше органических продуктов, но беспокоятся о высоких затратах, Данн предлагает покупать как органические, так и неорганические продукты как более реалистичное решение.

"Вам следует покупать смесь органических и неорганических продуктов, особенно если цена является проблемой", - говорит Данн. "Выберите, какие органические продукты наиболее важны для вас, чтобы включить их в свой рацион", - добавляет эксперт.

Какие органические продукты стоит покупать?

Выбор органических продуктов, вероятно, будет лучшим вариантом, чем неорганические, но, поскольку органические продукты могут быть дорогими, вы должны быть избирательны при совершении покупок. Если для вас приоритетом является отказ от продуктов, выращенных с использованием синтетических удобрений и пестицидов, вам следует взглянуть на список "Грязной дюжины" Рабочей группы по окружающей среде (EWG).

Грязная дюжина - это ежегодный список фруктов и овощей, содержащих более высокие уровни остатков пестицидов. На 2020 год топ-5 фруктов и овощей, которые вы должны покупать органические, это:

Клубника

Шпинат

Капуста

Нектарины

Яблоки

EWG также публикует список "Чистых пятнадцати", в котором выделяются фрукты и овощи с наименьшим количеством остатков пестицидов. В результате может быть не так важно покупать эти органические продукты. На 2020 год пять основных фруктов и овощей, которые вам не нужно покупать, это:

Авокадо

Кукуруза

Ананас

Лук

Папайя

Как мне узнать, является ли моя еда органической?

Что еще сложнее, не все продукты, помеченные как органические, на 100% органические. Вот что означают органические этикетки USDA на ваших продуктах:

100% органический: содержит только органические ингредиенты

Органический: содержит 95% или более органических ингредиентов.

Сделано из органических ингредиентов: содержит не менее 70% органических ингредиентов.

Несмотря на то, что некоторые исследования ставят под сомнение преимущества органических продуктов питания, покупать органические продукты никогда не будет плохой идеей.