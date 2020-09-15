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Почему полезно носить медицинскую маску - ученые дали ответ

15 сентября 2020, 02:15

Исследователи установили - постоянное ношение медицинской маски в условиях пандемии Covid-19 имеет полезную для здоровья особенность.

Маска
Почему полезно носить медицинскую маску / УНИАН

У повсеместного масочного режима в условиях мировой пандемии китайского коронавируса Covid-19 есть громадное и заметное преимущество для людей.

Об этом сообщает портал Telegraph со ссылкой на интервью врача-инфекциониста Моники Ганди.

По ее словам, медики сходятся во мнении ‒ постоянное ношение маски может стать в некоторой степени заменой вакцины от Covid-19. Они заметили связь между использованием средства индивидуальной защиты и уровнем заражения коронавирусом.

Далее, медики выдвинули гипотезу ‒ маски не только не позволяют болезни распространиться, но и значительно улучшают иммунитет.

Кроме того, Ганди утверждает ‒ количество людей, которые переболели бессимптомно, увеличивается за счет масочного режима. Именно благодаря этому может вырасти процент тех, у кого появляется кратковременный иммунитет к Covid-19.

Как рассказала медик, во время вспышки коронавируса на закрытом аргентинском круизном лайнере (пассажирам предоставили хирургические маски, а персоналу – маски модели N95), уровень в конечном итоге бессимптомного хода инфекции составил 81%.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали новые рекомендации по поводу того, кому из людей в условиях пандемии коронавируса обязательно носить маски
  • До того американские ученые проанализировали 14 типов масок и по результатам исследования назвали самую эффективную, которая максимально поможет обезопасить от заражения китайским коронавирусом.

новости здоровье пандемия коронавируса Covid-19
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