Почему полезно носить медицинскую маску - ученые дали ответ

Исследователи установили - постоянное ношение медицинской маски в условиях пандемии Covid-19 имеет полезную для здоровья особенность.
У повсеместного масочного режима в условиях мировой пандемии китайского коронавируса Covid-19 есть громадное и заметное преимущество для людей.
Об этом сообщает портал Telegraph со ссылкой на интервью врача-инфекциониста Моники Ганди.
По ее словам, медики сходятся во мнении ‒ постоянное ношение маски может стать в некоторой степени заменой вакцины от Covid-19. Они заметили связь между использованием средства индивидуальной защиты и уровнем заражения коронавирусом.
Далее, медики выдвинули гипотезу ‒ маски не только не позволяют болезни распространиться, но и значительно улучшают иммунитет.
Кроме того, Ганди утверждает ‒ количество людей, которые переболели бессимптомно, увеличивается за счет масочного режима. Именно благодаря этому может вырасти процент тех, у кого появляется кратковременный иммунитет к Covid-19.
Как рассказала медик, во время вспышки коронавируса на закрытом аргентинском круизном лайнере (пассажирам предоставили хирургические маски, а персоналу – маски модели N95), уровень в конечном итоге бессимптомного хода инфекции составил 81%.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали новые рекомендации по поводу того, кому из людей в условиях пандемии коронавируса обязательно носить маски
- До того американские ученые проанализировали 14 типов масок и по результатам исследования назвали самую эффективную, которая максимально поможет обезопасить от заражения китайским коронавирусом.