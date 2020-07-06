Похудение на гречке: топ-3 "работающие" диеты

Диета на гречке - это кратковременная акция и долгое сидение может иметь неблагоприятные последствия для здоровья./ Фото kosmetsovet.com

Диета на гречке по праву считается одной из наиболее эффективной. Но тут стоит быть осторожной, ведь диета на гречке - это кратковременная акция и долгое сидение может иметь неблагоприятные последствия для здоровья. Ее основной бонус состоит в том, что можно за одну неделю избавиться от 7 килограмм. Но не стоит также забывать о жиросжигающих тренировках.

Впрочем, если цель - долгосрочная потеря веса и его стабильность, то лучше все же перейти на системное правильное питание. Но для быстрого результата, гречневая диета - однозначно правильный выбор.

Гречневые диеты

Самая простая диета на гречке состоит, собственно, из одной гречки. Отваренную без соли крупу нужно есть весь день, запивая ее только водой. Для лучшего результата рекомендуется даже отказ от чая и кофе. Так что для экспресс-похудения, такая система питания является лучшим решением. Приятный бонус: гречку можно есть в любых количествах.

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Кефирно-гречневая диета переносится легче чем просто гречневая. Но для нее нужно особенным способом готовить гречку.

Так, нужно насыпать в кастрюлю один стакан предварительно промытой гречневой крупы и залить кипятком так, чтобы воды было больше примерно на один палец. Заливать лучше вечером, чтобы за ночь гречка разбухла и настоялась. Утром она будет рассыпчатой и мягкой, ее не нужно варить, а можно прямо начинать диету.

Приготовленная таким образом гречневая каша сохраняет все полезные вещества. Употреблять гречку нужно без соли и масла. Можно добавить несколько капель соевого соуса, зелень, натуральные пряности. Также во время диеты можно выпивать 0,5 литра кефира. Лучше обезжиренный.

Рекомендуют также выпивать много воды, а также можно выпить зеленого чая без сахара.

Эта диета более приятная чем две предыдущие. Но тут нужно быть осторожным с количеством.

Так, гречку нужно запарить на ночь, чтобы она разбухла, но при этом сохранила свои полезные свойства.

Ее важно разделить на три части, чтобы хватило как раз на три приема пищи: завтрак, обед и ужин.

Самая простая диета на гречке состоит, собственно, из одной гречки.

На завтрак можно съесть порцию гречки со 150 граммами зеленого салата. Салат должен состоять из петрушки, огурцов, укропа, капусты, оливкового масла.

На обед можно съесть гречку с вареным вкрутую яйцом.

Ужин - достаточно будет просто гречки и стакана травяного чая.

Не забывайте пить воду от 1,5 до 2 литров в день.