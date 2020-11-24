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Рожистое воспаление: симптомы, причины и факторы риска

24 ноября 2020, 13:17

Инфекция приводит к появлению на коже больших выступающих красных пятен.

врач
Инфекция приводит к появлению на коже больших выступающих красных пятен. / Фото pixabay.com

Рожистое воспаление - это бактериальная инфекция верхнего слоя кожи. Это похоже на другое кожное заболевание, известное как целлюлит, которое представляет собой инфекцию в нижних слоях кожи. Оба состояния похожи по внешнему виду и лечатся одинаково.

Рожистое воспаление обычно вызывается бактерией Streptococcus группы А, той же самой бактерией, которая вызывает стрептококковое воспаление горла. Инфекция приводит к появлению на коже больших выступающих красных пятен.

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Иногда это сопровождается другими симптомами, включая волдыри, лихорадку и озноб. Чаще всего рожа возникает на лице и ногах.

Содержание

Рожистое воспаление часто проходит после лечения. Инфекцию обычно можно эффективно лечить антибиотиками.

Каковы симптомы рожи?

Симптомы рожистого воспаления обычно включают:

  • высокая температура
  • озноб
  • в целом плохое самочувствие
  • красный, опухший и болезненный участок кожи с приподнятым краем
  • волдыри на пораженном участке
  • опухшие гланды

Когда рожа поражает лицо, опухшая область обычно включает нос и обе щеки.

Что вызывает рожистое воспаление?

Рожа возникает, когда бактерии стрептококка группы А проникают через внешний барьер вашей кожи. Эти бактерии обычно живут на вашей коже и других поверхностях, не причиняя никакого вреда. Однако они могут попасть на вашу кожу через порез или рану и вызвать инфекцию. Состояния, вызывающие трещины на коже, такие как микоз стопы и экзема, иногда могут вызывать рожистое воспаление. Рожа также может возникать, когда бактерии распространяются в носовые проходы после инфекции носа и горла.

К другим причинам рожи относятся:

  • язвы на коже
  • хирургические разрезы
  • укусы насекомых
  • определенные кожные заболевания, такие как псориаз
  • опухшие ноги из-за проблем со здоровьем, таких как сердечная недостаточность и диабет
  • инъекция запрещенных наркотиков, таких как героин

Кто подвержен риску возникновения рожи?

У маленьких детей (особенно в возрасте от 2 до 6 лет) и взрослых старше 60 лет вероятность развития рожистого воспаления выше. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди со слабой иммунной системой или проблемы с накоплением жидкости после операции.

Как диагностируется рожа?

Ваш врач обычно может диагностировать рожу, просто проведя физический осмотр и спросив вас о ваших симптомах. Во время осмотра ваш врач проверит, нет ли опухших, покрасневших и теплых участков кожи на вашем лице и ногах. Врач также может спросить вас, не переносили ли вы недавно инфекцию другого типа или получили ли вы незначительную травму, например порез или царапину.

Как лечится рожа?

Большинство людей с рожей можно лечить дома, но некоторым может потребоваться лечение в больнице. В зависимости от тяжести вашего состояния план лечения может включать домашние средства, лекарства или операцию.

Домашний уход

Обычно пораженная часть тела должна быть поднята выше, чем остальная часть тела, чтобы уменьшить отек. Например, если у вас поражена нога, постарайтесь как можно больше отдыхать, подняв ногу над бедром. Вы можете подпереть ногу на подушках, лежа. Также важно пить много жидкости и время от времени вставать и ходить. Возможно, вам придется подержать ногу в приподнятом положении в течение нескольких дней, прежде чем отек исчезнет.

Антибиотики, такие как пенициллин, являются наиболее распространенным средством лечения рожи. Если у вас легкая форма рожи, вы можете выписать дома рецепт для приема внутрь. Скорее всего, вам придется принимать лекарства около недели. Более серьезные случаи рожистого воспаления обычно лечат в больнице, где антибиотики можно вводить через вену. Маленьким детям и пожилым людям также может потребоваться лечение в больнице. Иногда бактерии не реагируют на антибиотик, и необходимо попробовать другой тип лекарства.

Вам также могут назначить обезболивающие, чтобы уменьшить дискомфорт и снизить температуру.

Противогрибковые препараты от микоза могут потребоваться, если они являются причиной рожистого воспаления.

Операция требуется только в редких случаях рожистого воспаления, которое быстро прогрессировало и привело к отмиранию здоровых тканей. Для удаления мертвой ткани может потребоваться хирургическая операция.

Каковы долгосрочные перспективы у людей, страдающих рожей?

Для большинства людей антибиотики успешно излечивают рожу в течение недели. Однако для восстановления нормальной кожи может потребоваться больше недели, а на пораженных участках может возникнуть шелушение. Людям, у которых продолжаются эпизоды рожи, может потребоваться длительное профилактическое лечение антибиотиками.

Осложнения

Без лечения у вас могут возникнуть различные осложнения, в том числе:

  • абсцесс
  • сгустки крови
  • гангрена, которая относится к отмиранию тканей тела
  • заражение крови, которое происходит, когда инфекция распространяется по кровотоку
  • инфицированные сердечные клапаны
  • суставные и костные инфекции

Инфекция также может распространиться на ваш мозг, если у вас есть рожа возле глаз.

Как предотвратить рожистое воспаление?

Хотя рожистое воспаление не всегда можно предотвратить, вы можете предпринять следующие шаги, чтобы снизить риск:

  • Всегда держите раны в чистоте.
  • Используйте увлажняющие средства, чтобы кожа не высыхала и не трескалась.
  • Старайтесь не царапать кожу.
  • Убедитесь, что любые кожные проблемы, такие как экзема, эффективно решаются.

Вы также можете предотвратить возникновение рожи в будущем, посетив врача. Они могут убедиться, что инфекция не вернулась и не распространилась на другие части тела.

здоровье болезнь инфекция
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