Ученые отыскали общий симптом у всех тяжелых больных с Covid-19 / УНИАН

Испанские медики выяснили - более 80% пациентов, которые были госпитализированы в одну из больниц Сантандера с легкими или тяжелыми формами COVID-19 во время первого пика пандемии, страдали от нехватки витамина D в теле.

Об этом сообщили представители пресс-службы Эндокринного общества США.

"Нам следует отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их, что важно для пожилых людей и хронических больных, особенно уязвимых для COVID-19. Вдобавок, пищевые добавки с витамином D следует рекомендовать пациентам, уже заразившимся коронавирусом, что положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета", — заявил один из участников проекта, профессор Хосе Эрнандес.

Ученый и его коллеги, изучая состояние двухсот пациентов, которые попали в клинику университета Кантабрии во время весны и начала лета 2020 года, получили новые подтверждения - недостаток витамина D в организме человека усугубляет симптомы коронавируса.

В исследованиях участвовали как люди с относительно легкой формой COVID-19, так и пациенты, попавшие в реанимационные палаты и подключенные к аппарату ИВЛ. И в первом, и во втором случае, как показали замеры испанских медиков, у подавляющего большинства больных (более 80% пациентов клиники) наблюдался крайне низкий уровень витамина D в организме.

Его концентрация была существенно ниже у мужчин, что может объяснять то, почему они более подвержены заражению коронавирусом и чаще умирают при развитии тяжелых форм инфекции.

Читайте такжеВитамины для похудения: ученые раскрыли правду

Коронавирус лечение - что было ранее: