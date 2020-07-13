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Укол от аллергии: показания, эффективность и побочные эффекты

При приеме в рекомендованной последовательности уколы от аллергии могут значительно облегчить симптомы

13 июля 2020, 09:16
Аллергия амброзия
При приеме в рекомендованной последовательности уколы от аллергии могут значительно облегчить симптомы / ТСН

Уколы и прививки от аллергии, также известные как иммунотерапия аллергенов, состоят из серии процедур, направленных на долговременное облегчение сильной аллергии.

Укол от аллергии

Вы можете рассмотреть возможность иммунотерапии аллергенами, если у вас есть серьезные симптомы аллергии, которые мешают вашей повседневной жизни, даже после того, как вы внесли изменения в ваш образ жизни и сели на диету, которая идеально подходит для аллергии. Уколы могут быть использованы для лечения аллергии из-за:

  • пылевых клещей
  • перьев
  • пыли
  • перхоти домашних животных
  • пыльцы
  • насекомых

При приеме в рекомендованной последовательности уколы от аллергии могут значительно облегчить симптомы. В то же время этот вариант лечения требует долгосрочного применения для достижения пролонгированного эффекта.

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Поговорите со своим врачом обо всех требованиях к уколам от аллергии и о том, являются ли уколы от аллергии хорошим вариантом для вас.

Кому подходит?

Вы должны быть в состоянии посвятить время этому методу лечения. Терапия требует частых инъекций в кабинете вашего врача. Уколы от аллергии могут использовать люди, которые имеют:

  • аллергическую астму
  • аллергический ринит
  • глазная аллергия или повторяющийся конъюнктивит
  • аллергия на насекомых, особенно пчел и других жалящих насекомых

Вы можете быть хорошим кандидатом, если у вас круглогодичные симптомы тяжелой аллергии и вы не хотите принимать лекарства в течение длительного периода времени. Этот метод лечения имеет тенденцию работать лучше всего для людей, которые чувствительны к вдыхаемым аллергенам и ядам насекомых.

Противоаллергические прививки используются только для пациентов, которым исполнилось 5 лет. Это связано с тем, что дети в возрасте до 5 лет могут не иметь полной информации о потенциальных побочных эффектах и ​​дискомфорте, которые могут потребовать прекращения лечения. Также не рекомендуется делать уколы от аллергии, если вы беременны или у вас болезнь сердца или тяжелая астма.

Как работают уколы от аллергии?

Уколы от аллергии работают, уменьшая признаки от определенных аллергенов.

Каждая инъекция содержит небольшое количество аллергена, так что ваш организм со временем вырабатывает иммунитет к нему. Этот процесс очень похож на прием вакцины, когда ваш организм создает новые антитела для борьбы с инвазивными веществами. Уколы от аллергии также улучшают работу других клеток и веществ иммунной системы в ответ на аллергены. В конце концов, успешная иммунотерапия помогает организму бороться с аллергенами и уменьшить неблагоприятные симптомы.

Уколы от аллергии направлены на уменьшение общих симптомов аллергии. Снижение симптомов астмы также возможно, если она имеет аллергический характер.

Подготовка

Прежде чем начать иммунотерапию, вам необходимо пройти полное обследование для выявления аллергии. Ваш врач должен точно знать, какие вещества использовать при уколах. Например, если у вас аллергия во время сезона пыльцы, он проверит, какие виды пыльцы вызывают ваши симптомы. Рапс и различные древесные пыльцы являются распространенными стимулирующими факторами.

Тестирование аллергии обычно состоит из прокалывания кожи. Во время этого теста ваш врач должен проколоть кожу спины или предплечья несколькими типами аллергенов, чтобы определить, какие из них вызывают реакции.

Все анализы и лечение с помощью уколов от аллергии проводится специализированным врачом-аллергологом или иммунологом.

Процедура

Как только ваш врач определит ваши аллергены, вы начнете получать уколы от аллергии. Процесс разбит на две фазы: наращивание и поддержание.

Этап наращивания требует наибольшего времени. Вы получаете инъекции до двух раз в неделю, чтобы помочь вашему организму привыкнуть к аллергенам. Эта фаза длится до шести месяцев.

Фаза поддержания состоит из уколов, проводимых один или два раза в месяц. Вы вступаете в эту фазу, как только ваш врач определит, что ваше тело привыкло к инъекциям. Они основывают это решение на вашей реакции на инъекции. Фаза обслуживания длится от 3 до 5 лет. Важно, чтобы вы не пропустили ни одну из своих процедур, если это возможно. Это может нарушить курс лечения.

Вам нужно оставаться в кабинете врача в течение 30 минут после каждой инъекции, чтобы отслеживать любые побочные эффекты и реакции.

Эффективность

Уколы от аллергии могут обеспечить долгосрочное облегчение после прекращения инъекций. Некоторые люди, которые использовали иммунотерапию аллергеном, могут больше не нуждаться в лечении их аллергий. Вы можете даже заметить некоторые преимущества на ранней стадии поддерживающей терапии.

В некоторых случаях уколы от аллергии не работают. Это может быть связано с рядом причин, в том числе:

  • прекращение лечения из-за реакций
  • продолжительное воздействие аллергенов на чрезвычайно высоком уровне
  • не хватает аллергена в уколах
  • неэффективное тестирование на аллергены
Аллергия
Побочные эффекты включают реакции, похожие на крапивницу или укусы комаров в месте инъекции/ Pixabay

Побочные эффекты

Общие побочные эффекты включают реакции, похожие на крапивницу или укусы комаров в месте инъекции. Область укола может быть припухшей. Этот тип реакции является нормальным и может длиться в течение нескольких часов, прежде чем исчезнуть без какого-либо лечения.

Некоторые люди испытывают симптомы аллергии после уколов как реакцию на вводимые аллергены. К ним относятся заложенность носа, чихание и зуд кожи. Прием антигистамина может помочь ослабить эти симптомы.

В редких случаях уколы от аллергии могут вызвать серьезную реакцию, называемую анафилаксией. Во время анафилактического шока у вас могут возникнуть головокружение и затрудненное дыхание. Эта реакция может развиться в течение 30 минут после получения укола от аллергии. Ваш врач, скорее всего, попросит вас остаться в больнице на полчаса после инъекции, чтобы они могли контролировать вас на этот тип реакции.

Если вы заболели, сообщите об этом своему врачу. Возможно, вам придется пропустить инъекцию, пока вы не восстановитесь. Например, проведение укола от аллергии при респираторном заболевании может увеличить риск побочных эффектов.

Прогноз

Многие люди хорошо реагируют на уколы от аллергии и могут фактически избавиться от нее. Это может занять год, прежде чем вы увидите результаты. Если вы не видите каких-либо улучшений через год, вам, возможно, придется поговорить со своим аллергологом о других вариантах контроля аллергии.

Если у вас пищевая аллергия, поговорите со своим врачом о том, как избежать употребления продуктов, на которые у вас аллергия. Прививки от аллергии не эффективны при лечении пищевой аллергии.

аллергия здоровье
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