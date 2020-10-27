Уплотнение в груди: эксперты назвали 7 причин

Иногда они могут говорить о других заболеваниях, не связанных со смертельной опасностью. /ТСН

Уплотнения в груди не всегда являются злокачественными и вызывать рак груди. Иногда они могут говорить о других заболеваниях, не связанных со смертельной опасностью.

Врачи назвали 7 причин, когда может возникать уплотнение в груди.

Папилломы

Внутрипротоковые папилломы - это доброкачественные или незлокачественные опухоли, похожие на бородавки, которые растут в молочных протоках груди. Они состоят из железы и фиброзной ткани, а также кровеносных сосудов, которые растут в молочных протоках и могут вызывать образование комков возле соска.

Папилломы также могут вызывать прозрачные или кровянистые выделения из соска, и они наиболее часто встречаются у женщин в возрасте от 35 до 55 лет. Ваш врач хирургическим путем удалит папиллому вместе с частью протока, в которой она выросла.

Наличие только одной папилломы обычно не повышает риск рака груди. Однако ваш риск рака может быть повышен, если у вас их более одной, если они развиваются в раннем возрасте, если в папилломе есть аномальные клетки и если у вас есть семейная история рака.

Менструация

У многих женщин появляются уплотнения и другие изменения в груди до и во время менструации. Эти изменения могут сделать вашу грудь опухшей, чувствительной или болезненной. Вы также можете почувствовать в это время одну или несколько шишек в груди.

Шишки, связанные с менструацией, часто сопровождаются болью в обеих грудях. Попробуйте безрецептурные обезболивающие или кремы и убедитесь, что ваш бюстгальтер хорошо сидит, чтобы уменьшить дискомфорт. Некоторые женщины также клянутся, что это помогает, но доказательства нечеткие.

Фиброаденомы

Фиброаденомы - это доброкачественные или незлокачественные опухоли груди. Чаще всего они встречаются у девочек в период полового созревания или у беременных женщин.

Эти фиброаденомы состоят из ткани молочной железы и соединительной ткани, они часто кажутся твердыми и эластичными, а также легко перемещаются под кожей. К тому же они обычно безболезненны.

Врачи часто могут определить, является ли опухоль фиброаденомой, на УЗИ или на снимке. Фиброаденомы могут быть оставлены на месте или удалены хирургическим путем - последнее из которых обычно происходит, когда результаты биопсии неясны или опухоль становится больше.

Жировой некроз

Некроз означает, что жировая ткань отмерла, как правило, из-за травмы, например, в результате врезания ремня безопасности в грудь или удара локтем. Операция и облучение также могут привести к некрозу жира.

Такое уплотнение в груди не является раком, но может ощущаться таким же образом. "Иногда это будет похоже на твердую массу", - говорит Тереза Беверс, доктор медицины, медицинский директор Центра профилактики рака при Онкологическом центре Андерсона при Техасском университете в Хьюстоне.

Это может быть еще страшнее, если повреждение не проявится в течение года или двух после первоначальной травмы, к тому времени вы, возможно, забудете об инциденте.

Отправляйтесь к врачу, чтобы проверить это, но если это некроз жира, вы обычно не трогаете его. "Если вы его удалите, вероятно, возникнет больше проблем", - говорит Беверс.

Опухоли филлодий

Опухоли филлодий - это редкий тип уплотнения, составляющий лишь 1% всех опухолей молочной железы. Они растут в форме листьев, отсюда и их название от греческого слова "листоподобный".

"Филлодозная масса может быть немного более бугристой и иметь несколько узелков", - говорит Беверс. Филлодные опухоли, которые чаще всего встречаются у женщин в возрасте от 40 лет, обычно не вызывают боли.

Хотя большинство этих новообразований являются доброкачественными и не повышают риск рака, они все же должны выйти. "Опухоли филлодий будут бесконтрольно расти", - говорит Беверс. Около 10% опухолей филлодий являются злокачественными, но они обычно не поддаются лучевой терапии, химиотерапии или гормональному лечению рака груди.

Хирурги обычно удаляют часть ткани вокруг доброкачественной филлодарной опухоли, чтобы снизить вероятность ее рецидива. Если опухоль злокачественная, лечение представляет собой лампэктомию или мастэктомию.

Рак груди

Уплотнение или образование в груди - наиболее частый симптом рака груди. Эти уплотнения обычно твердые и безболезненные, хотя иногда могут быть болезненными.

Но не все типы рака груди проявляются шишкой: доктор Беверс говорит, что тип рака, называемый инвазивной протоковой карциномой (IDC), часто проявляется в виде шишки - "если он достаточно большой, чтобы его можно было пальпировать", - говорит она. Другой тип рака молочной железы, инвазивная лобулярная карцинома (ИЛК), также может реже проявляться в виде опухоли.

Если вы обнаружите уплотнение в груди в любое время - даже после ежегодного оздоровительного осмотра или маммографии - не стесняйтесь сообщить об этом своему акушеру-гинекологу, чтобы он мог решить любые необходимые дальнейшие действия.