Волчанка: симптомы и причины неизлечимого заболевания

Неизвестно, что вызывает волчанку/Газета.ру

Волчанка - это аутоиммунное заболевание, что означает, что естественная система защиты вашего тела начинает атаковать ваше тело. Неизвестно, что вызывает волчанку, но было высказано предположение, что возможными причинами могут быть вирусные инфекции, некоторые лекарства и солнечный свет.

Волчанка часто вызывается гормональными изменениями, такими как половое созревание, роды и менопауза.

Что такое волчанка?

Волчанка - это хроническое заболевание, которое вызывает ряд симптомов, включая сыпь и боли в суставах.

Состояние, также известное как системная красная волчанка, очень сложно диагностировать, поскольку симптомы аналогичны симптомам других состояний. Вам поставят диагноз с помощью анализов крови, рентгеновских снимков и сканирований и будут регулярно проверять, есть ли они у вас.

Волчанку нельзя вылечить, но есть способы облегчить симптомы.

Симптомы волчанки

Симптомы волчанки варьируются от легких до тяжелых, но основными симптомами являются:

суставные и мышечные боли

крайняя усталость, которая не проходит, сколько бы вы ни отдыхали

высыпания - часто над носом и щеками

головные боли

язвы во рту

высокая температура

выпадение волос

чувствительность к свету (вызывает высыпания на непокрытой коже)

Симптомами легкой волчанки являются проблемы с суставами и кожей, а также усталость.

Умеренные случаи волчанки выражаются в воспалении других частей кожи и тела, таких как легкие, сердце и почки.

Пациенты с худшими симптомами могут испытывать воспаление, которое серьезно повреждает сердце, легкие, мозг или почки.

Волчанка опасна для жизни, если она у вас тяжелая. Однако симптомы, как правило, приходят и уходят, и волчанка время от времени обостряется.

Что вызывает волчанку, доподлинно неизвестно, но было высказано предположение, что стресс, переутомление и чрезмерное пребывание на солнце могут вызвать обострения.

Другие триггеры включают эмоциональный стресс, инфекции, травмы и изменение лекарств.

Однако в некоторых случаях симптомы не проходят, и симптомы остаются постоянными.

Как вылечить волчанку

Вы не можете вылечить волчанку, но вам будут прописаны лекарства для контроля симптомов и развития болезни.

Важно каждый день пользоваться солнцезащитным кремом с высоким содержанием фактора, чтобы избежать дальнейшего воспаления.

К счастью, если у вас волчанка, вы можете получить крем от загара по рецепту.

В особенно солнечную погоду следует надевать шляпу от солнца.

Если вы чувствуете усталость, вам следует научиться контролировать себя в течение дня.

Тем не менее, по-прежнему важно оставаться активным, поэтому постоянное движение поможет.

Вам следует попробовать методы релаксации, чтобы снизить уровень стресса и уменьшить воспаление.

Здоровая диета, богатая витамином D и кальцием, также снимет боль и другие симптомы.