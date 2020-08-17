Здоровье печени: худшие и лучшие продукты для ее здоровья

Пища, богатая клетчаткой, может улучшить работу печени / АиФ-Украина

Печень - один из наиболее важных органов, отвечающий за очищение организма. Пища, богатая клетчаткой, может улучшить работу печени. Хотите, чтобы было отличное начало дня?

Хорошо

Попробуйте овсянку. Исследования показывают, что это может помочь вам избавиться от лишних килограммов и жира на животе, что является хорошим способом предотвратить заболевания печени.

Плохо

Картофель фри и гамбургеры - плохой выбор для здоровья печени. Потребляя много продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может затруднить работу печени. Со временем это может привести к воспалению, которое, в свою очередь, может вызвать рубцевание печени, известное как цирроз. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в очереди в фаст-фуд, подумайте о том, чтобы заказать более здоровый вариант.

Хорошо

Добавьте в свой рацион побольше овощей, если хотите сохранить здоровье печени. Брокколи может быть частью этой стратегии. Некоторые исследования показывают, что эта капуста может помочь защитить вас от неалкогольной жировой болезни печени. Если приготовленная на пару брокколи звучит слишком банально, нарежьте ее на кусочки и перемешайте с нарезанным миндалем, сушеной клюквой и острым уксусом. Она также восхитительна, запеченная с чесноком и небольшим количеством бальзамического уксуса.

Если вы не можете прожить день без кофе, вы будете рады узнать, что он может иметь некоторые преимущества для вашей печени. Исследования показывают, что употребление двух-трех чашек в день может защитить вашу печень от повреждений, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя или нездоровой диетой. Некоторые исследования показывают, что он может снизить риск рака печени.

Плохо

Слишком много сладкого может сказаться на вашей печени. Это потому, что часть ее работы - превращать сахар в жир. Если вы переусердствуете, ваша печень будет производить слишком много жира, который в конечном итоге останется там, где ему не место. По факту вы можете получить такое состояние, как жировая болезнь печени. Так что сделайте одолжение своей печени и иногда отказывайтесь от сладостей.

Хорошо

Он наполнен антиоксидантами, называемыми катехинами. Исследования показывают, что он может защитить от некоторых форм рака, включая рак. Вы получите больше катехинов, если сами заварите чай и будете пить его горячим. Чай со льдом и готовые к употреблению зеленые чаи имеют гораздо более низкие уровни.

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своей печени, - это поддерживать здоровый вес. Возьмите за правило пить воду вместо сладких напитков, таких как газированные или спортивные напитки. Вы будете удивлены, сколько калорий вы сэкономите каждый день.

Орехи, особенно миндаль, являются хорошими источниками витамина Е, питательного вещества, которое, как показывают исследования, может помочь защитить от ожирения печени. Миндаль полезен и для сердца, так что возьмите горсть в следующий раз, когда захотите перекусить. Или попробуйте их в салатах, где они добавляют хрустящей корочки.

Листовая зелень содержит мощный антиоксидант глутатион / УНИАН

Плохо

Вашему организму нужно немного соли - но не так много, как вы, вероятно, получаете. Ранние исследования показывают, что диета с высоким содержанием натрия может привести к фиброзу, который является первой стадией рубцевания печени. Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы сократить ее количество. Избегайте обработанных пищевых продуктов, таких как бекон или мясные деликатесы. Выбирайте свежие овощи вместо консервированных. И держите искушение на расстоянии вытянутой руки, сняв солонку со стола.

Хорошо

Листовая зелень содержит мощный антиоксидант глутатион, который помогает поддерживать нормальную работу печени. А шпинат приготовить проще простого. Это отличная основа для салата на ужин, а также вкусное обжаренное блюдо с чесноком и оливковым маслом. Когда он завянет, посыпьте его свежим пармезаном.