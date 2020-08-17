УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Здоровье печени: худшие и лучшие продукты для ее здоровья

17 августа 2020, 22:20

Пища, богатая клетчаткой, может улучшить работу печени.

Печень
Пища, богатая клетчаткой, может улучшить работу печени / АиФ-Украина

Печень - один из наиболее важных органов, отвечающий за очищение организма. Пища, богатая клетчаткой, может улучшить работу печени. Хотите, чтобы было отличное начало дня?

Хорошо

Попробуйте овсянку. Исследования показывают, что это может помочь вам избавиться от лишних килограммов и жира на животе, что является хорошим способом предотвратить заболевания печени.

Плохо

Картофель фри и гамбургеры - плохой выбор для здоровья печени. Потребляя много продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может затруднить работу печени. Со временем это может привести к воспалению, которое, в свою очередь, может вызвать рубцевание печени, известное как цирроз. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в очереди в фаст-фуд, подумайте о том, чтобы заказать более здоровый вариант.

Хорошо

Добавьте в свой рацион побольше овощей, если хотите сохранить здоровье печени. Брокколи может быть частью этой стратегии. Некоторые исследования показывают, что эта капуста может помочь защитить вас от неалкогольной жировой болезни печени. Если приготовленная на пару брокколи звучит слишком банально, нарежьте ее на кусочки и перемешайте с нарезанным миндалем, сушеной клюквой и острым уксусом. Она также восхитительна, запеченная с чесноком и небольшим количеством бальзамического уксуса.

Если вы не можете прожить день без кофе, вы будете рады узнать, что он может иметь некоторые преимущества для вашей печени. Исследования показывают, что употребление двух-трех чашек в день может защитить вашу печень от повреждений, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя или нездоровой диетой. Некоторые исследования показывают, что он может снизить риск рака печени.

Плохо

Слишком много сладкого может сказаться на вашей печени. Это потому, что часть ее работы - превращать сахар в жир. Если вы переусердствуете, ваша печень будет производить слишком много жира, который в конечном итоге останется там, где ему не место. По факту вы можете получить такое состояние, как жировая болезнь печени. Так что сделайте одолжение своей печени и иногда отказывайтесь от сладостей.

Хорошо

Он наполнен антиоксидантами, называемыми катехинами. Исследования показывают, что он может защитить от некоторых форм рака, включая рак. Вы получите больше катехинов, если сами заварите чай и будете пить его горячим. Чай со льдом и готовые к употреблению зеленые чаи имеют гораздо более низкие уровни.

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своей печени, - это поддерживать здоровый вес. Возьмите за правило пить воду вместо сладких напитков, таких как газированные или спортивные напитки. Вы будете удивлены, сколько калорий вы сэкономите каждый день.

Орехи, особенно миндаль, являются хорошими источниками витамина Е, питательного вещества, которое, как показывают исследования, может помочь защитить от ожирения печени. Миндаль полезен и для сердца, так что возьмите горсть в следующий раз, когда захотите перекусить. Или попробуйте их в салатах, где они добавляют хрустящей корочки.

овощи,зелень
Листовая зелень содержит мощный антиоксидант глутатион / УНИАН

Плохо

Вашему организму нужно немного соли - но не так много, как вы, вероятно, получаете. Ранние исследования показывают, что диета с высоким содержанием натрия может привести к фиброзу, который является первой стадией рубцевания печени. Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы сократить ее количество. Избегайте обработанных пищевых продуктов, таких как бекон или мясные деликатесы. Выбирайте свежие овощи вместо консервированных. И держите искушение на расстоянии вытянутой руки, сняв солонку со стола.

Хорошо

Листовая зелень содержит мощный антиоксидант глутатион, который помогает поддерживать нормальную работу печени. А шпинат приготовить проще простого. Это отличная основа для салата на ужин, а также вкусное обжаренное блюдо с чесноком и оливковым маслом. Когда он завянет, посыпьте его свежим пармезаном.

печень здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Здоровье печени: худшие и лучшие продукты для ее здоровья». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:01
Посещение хасидами Умани: Аваков озвучил решение Кабмина
22:29
В Киевской области забили тревогу и ограничили проведение религиозных праздников
22:27
На Донетчине девушка пыталась продать своего грудного ребенка
22:20
Здоровье печени: худшие и лучшие продукты для ее здоровья Видео
22:03
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
22:00
Как похудеть легко: эксперты назвали натуральную добавку Видео
21:59
Протесты в Беларуси: почему Украина зря спрятала голову в песок мнение
21:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
21:32
У Тихановской призвали белорусов ко всеобщей забастовке
21:29
Кровавые протесты в Беларуси: сколько человек пропало без вести Видео
21:14
Боль в спине и вино: ученые узнали, насколько оно помогает Видео
21:00
"Выход из красной зоны": на Львовщине город устроил "карантинный бунт" Видео
20:57
Поджог авто журналистов под Киевом: в Сети выложили видео Видео
20:47
Как усилить иммунитет: 4 способа Видео
20:13
Астролог назвал истинного трудоголика по знаку Зодиака
20:05
Темнота друг киевлян: центр города сидит без света
19:59
Оппозиция Беларуси сформировала совет по передаче власти - состав
19:45
Главная проблема Беларуси мнение
19:38
Кровавые протесты в Беларуси: названо число жертв и пострадавших Видео
19:34
Трамп впервые резко высказался о ситуации в Беларуси
19:23
"Диктаторский "Диктоник": ролик с Лукашенко и Янокувичем показали в обработке Видео
18:45
ЕС готовит новые санкции против Беларуси - кто окажется в списках
18:44
В Беларуси применили меры к рабочему МЗКТ, снявшему угрозы Лукашенко на телефон Видео
18:24
"Вы - не мужчина": Адвокат Ефремова добился отказа признания потерпевшей любовницу Захарова
18:15
Cколько украинцев считают, что нужны досрочные выборы в Раду - опрос
18:11
Ряд областей Украины предупредили о грозе: кому готовиться Видео
17:56
"Будем защищать свои интересы": Украина отозвала посла в Беларуси
17:38
В российском режиме важная поломка, Путин уйдет – эксперт
17:27
Танці з зірками 2020 - все пары шоу, дата премьеры и график выхода
17:27
Почему Украина не спешит бить горшки с Лукашенко мнение
17:26
На перевоспитание: на Виннитчине женщина посадила дочь на цепь
17:15
Новые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление Видео
17:00
Астролог сказал, для кого важнее всего секс и разрушения Видео
16:48
Сбежавшего из Беларуси Цепкало в Киеве заставили извиняться за "гражданскую войну" на Донбассе Видео
16:43
У Меркель поставили режиму Лукашенко ультиматум и анонсировали усиление санкций
16:28
"Тайное" совещание Зеленского по Беларуси: СМИ раскрыли подробности Видео
16:11
Супер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона
16:10
Заварушка вокруг Беларуси: Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным Видео
15:58
Лукашенко может стать неприкосновенным: оппозиция Беларуси предложила политику сделку
15:54
Адвокат Ефремова расписал "жуткие" условия жизни в квартире за десятки миллионов рублей
15:31
Шмыгаль рассказал, почему запад Украины охвачен коронавирусом
15:20
"Киски не боятся ничего": Цибульская оголила формы на пикантном фото
15:12
"Резкое обострение в Беларуси": у Зеленского рассказали о "тайном" совещании Видео
14:56
"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ Видео
14:55
В ВОЗ рассказали, почему странам мира не стоит вводить коронавирусный карантин
14:36
Зеленский присвоил Скрябину Героя Украины посмертно
14:32
"Персона нон грата": Европа жестко оценила подавление Лукашенко протестов
14:29
Падение курса доллара: эксперты рассказал, что будет с валютой США в Украине
14:22
Как начать радоваться жизни: простые способы почувствовать счастье Видео
14:11
Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять