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Ученые придумали еще один способ справиться с недосыпом

Исследователи решили подступиться к большой проблеме нынешних людей - недосыпу.

23 июня 2020, 00:53
Недосып
Ученые придумали еще один способ справиться с недосыпом / uchealth.com

Объединенная группа американских и китайских ученых установила, что к недосыпу приводит недостаток воды в организме.

Об этом сообщает портал Newsyou.

По словам ученых, в случае, если в организме человека наблюдается обезвоживание, то он не сможет хорошо выспаться и будет чувствовать себя разбитым после пробуждения. Согласно подсчетам, в целом человек по причине обезвоживания теряет около двух часов сна.

Ученые провели два эксперимента, в которых приняли участие 9559 и 11 903 волонтеров. Затем они изучали аналитические параметры мочи и оценки самих испытуемых качества ночного отдыха.

Читайте такжеДиетологи рассказали о провоцирующих бессонницу продуктахВыяснилось ‒ обезвоженное тело, защищая себя, вырабатывает антидиуретический гормон — вазопрессин. Он помогает обеспечить удержание жидкости в организме. Более того, этот гормон становится дополнительным фактором раннего пробуждения.

По словам специалистов, основными причинами недосыпа в первую очередь служат проблемы с пищеварением и эмоциональный стресс.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, что решить проблемы с бессонницей и некачественным сном можно в довольно сжатые сроки причем без употребления лекарственных препаратов ‒ путем восполнения дефицита витамина D искусственным путем.

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