1 марта: какой церковный праздник, день ангела и почему нельзя стирать

В этот день поздравляют тех, кто носит имя Евдокия, Нестор и Антонина. У каждого из этих имен особое значение.

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1 марта: какой церковный праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

Церковные праздники 1 марта

Именины и день ангела 1 марта

Народные приметы

1 марта православные христиане чтят несколько святых и отмечают Собор всех преподобных отцов. Этот праздник приходится на субботу Сыропустной недели (Масленицы), цель почтить святых монахов и подвижников, которые своей жизнью стали примером веры и смирения. В этот день почитается память преподобномученицы Евдокии, мученика Нестора и мученицы Антонины. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Собор всех преподобных отцовобъединяет память святых, которые своимтрудом и молитвой укрепляли духовность. Считается, что в этот день молитвы к преподобным помогают обрести внутреннюю гармонию и силу.

видео дня

Преподобномученица Евдокия является символом покаяния и духовного преображения. Сначала она вела грешную жизнь, но после встречи с монахом Германом изменила свой путь и стала примером веры.

Мученик Нестор Солунский известен своей отвагой и праведностью. Он был последователем святого Дмитрия Солунского и отдал свою жизнь за христианскую веру.

Мученица Антонина подверглась преследованиям за свою веру, но осталась верна христианским идеалам.

Именины и день ангела 1 марта

В этот день поздравляют тех, кто носит имя Евдокия, Нестор и Антонина. У каждого из этих имен особое значение:

Евдокия – от греческого "eudokia", что означает "благоволение" или "добрая слава" (1 марта / 14 марта по юлианскому календарю).

Нестор – означает "возврат в родной дом", символ мудрости и опыта (1 марта / 14 марта по юлианскому календарю).

Антонина – женский вариант имени Антоний, что означает "неоценимая" или "вступающая в бой" (1 марта / 14 марта по юлианскому календарю).

Народные приметы

1 марта в народе отмечали праздник Евдокии, символизирующий приход весны. По исследованиям этнографа Олексы Воропая, с этим днем связано немало примет:

если на Евдокию тепло и солнечно – весна будет ранней и теплой;

дождь в этот день предвещает урожайное лето;

услышать пение птиц – хороший знак для урожая.

Также следует помнить, что продолжается Масленица – время веселья и угощений молочными продуктами, однако мясо уже не употребляют.

На следующий день, 2 марта, наступает Прощеное воскресенье – день, когда принято просить прощения и очищать душу перед Великим постом.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ругаться и ссориться – иначе весь год будешь жить в раздоре. Нельзя стирать и белить дом – чтобы не смыть благосостояние. Нельзя рубить деревья – чтобы не разгневать весну, еще не успевшую наполнить землю соками. Нельзя убивать птиц – считалось, что птицы приносят весну, и если их задеть, то год будет несчастлив.

Что можно делать завтра

По поверьям, в ночь на 1 марта ведьмы собирали росу, чтобы наслать болезни на скот и людей. Чтобы защититься, хозяева окропляли двор освященной водой или втыкали в землю освященную веточку ивы. В этот день девушки гадали на долю, бросая в воду пшеничные зерна – если зерно тонет, то год будет тяжелым, а если держится на поверхности – будет счастлив. Люди верили, что с этого дня начинает таять снег, прилетают первые птицы, а медведи просыпаются от зимней спячки.

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