12 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Синичкин день

12 ноября – праздник Сбербанка и Синичкин день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

12 ноября 2019 – сегодня праздник охотников и денег.

Россия отмечает День работников Сбербанка и День специалиста по безопасности.

В мире проходит Всемирный день борьбы с пневмонией.

По народному календарю, 12 ноября – Синичкин день. В старину это был праздник рыбаков и охотников.

12 ноября: праздник церковный

12 ноября у православных почитаются священномученик Зиновий и его сестра, мученица Зиновия. Оба погибли за веру.

В этот день православные молятся Пресвятой Богородице Озерянской.

Поста нет.

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12 ноября: приметы

Приметы 12 ноября на погоду:

если синица с утра пищит – быть морозу; на подоконнике уселась – зима близко; кружится и волнуется, кору деревьев клюет – к непогоде;

если синиц много прилетело – к скорому похолоданию.

12 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В Синицын день принято подкармливать птиц (любых, не только синичек). Считалось, что если покормить пташек в этот день – год потом удачным будет.

12 ноября нельзя:

ругаться с друзьями;

общаться с врагами и злопыхателями – тоже чтобы избежать конфликта;

отзываться о людях плохо – та же причина;

грустить, рыдать и просто переживать о прошлом.

Подробнее читайте в нашем материале Полнолуние 2019: что нужно сделать, от чего – отказаться и приметы.

12 ноября: именины

Главная именинница дня – Анастасия. Подробнее читайте в нашем материале День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки.

Также День ангела сегодня справляют Елена, Александр и Артем, Герман, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк и Матвей, Семен и Степан, Терентий, Юлиан.

12 ноября: кто родился

12 ноября родились такие знаменитости: