12 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Синичкин день

Приметы и традиции 12 ноября связаны с птицами.
12 ноября 2019 – сегодня праздник охотников и денег.
Россия отмечает День работников Сбербанка и День специалиста по безопасности.
В мире проходит Всемирный день борьбы с пневмонией.
По народному календарю, 12 ноября – Синичкин день. В старину это был праздник рыбаков и охотников.
12 ноября: праздник церковный
12 ноября у православных почитаются священномученик Зиновий и его сестра, мученица Зиновия. Оба погибли за веру.
В этот день православные молятся Пресвятой Богородице Озерянской.
Поста нет.
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12 ноября: приметы
Приметы 12 ноября на погоду:
- если синица с утра пищит – быть морозу; на подоконнике уселась – зима близко; кружится и волнуется, кору деревьев клюет – к непогоде;
- если синиц много прилетело – к скорому похолоданию.
12 ноября: что нельзя делать, а что нужно
В Синицын день принято подкармливать птиц (любых, не только синичек). Считалось, что если покормить пташек в этот день – год потом удачным будет.
12 ноября нельзя:
- ругаться с друзьями;
- общаться с врагами и злопыхателями – тоже чтобы избежать конфликта;
- отзываться о людях плохо – та же причина;
- грустить, рыдать и просто переживать о прошлом.
Подробнее читайте в нашем материале Полнолуние 2019: что нужно сделать, от чего – отказаться и приметы.
12 ноября: именины
Главная именинница дня – Анастасия. Подробнее читайте в нашем материале День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки.
Также День ангела сегодня справляют Елена, Александр и Артем, Герман, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк и Матвей, Семен и Степан, Терентий, Юлиан.
12 ноября: кто родился
12 ноября родились такие знаменитости:
- 1929 — киноактриса (фильмы Окно во двор, В случае убийства набирайте М и др.), княгиня Монако Грэйс Келли.
- 1934 — серийный убийца Чарльз Миллз Мэнсон.
- 1935 — актриса театра и кино, эстрадная певица, кинорежиссер, народная артистка СССР Людмила Гурченко (Карнавальная ночь, Любовь и голуби, Вокзал для двоих, Виват, гардемарины! и др.).
- 1980 — канадский киноактер Райан Гослинг (Дневник памяти, Ла-Ла Ленд, Бегущий по лезвию 2049).
- 1982 — российская певица, бывшая участница группы Блестящие Юлия Ковальчук.
- 1982 — американская киноактриса, обладательница Оскара Энн Хэтэуэй (Дневники принцессы, Горбатая гора, Дьявол носит Prada, Алиса в Зазеркалье и др.).