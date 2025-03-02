2 марта: сегодня Прощеное воскресенье, что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня - Неделя сыропустная, известная как Прощеное воскресенье.

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2 марта: сегодня Прощеное воскресенье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Какой сегодня церковный праздник в Украине

О чем говорят приметы на 2 марта

Что можно и нельзя делать в этот день

В воскресенье, 2 марта, по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Феодота и святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси. Сегодня также - Неделя сыропустная, известная как Прощеное воскресенье. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 2 марта (15 марта по старому стилю) - день памяти святого мученика, епископа Феодота Киринейского, а также святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

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Феодот жил в III-IV веках на Кипре. Он всю жизнь исповедовал христианство, обратил в веру немало язычников и стал епископом города Киринии.

Иов (в миру - Иван Матфеевич Борецкий) родился в 1560 году, в селе Бирче (ныне Львовская область). Он был православным митрополитом в Киеве и прославился своим благочестием, благотворительностью и защитой православия против унии.

2 марта по старому и новому стилю - Неделя сыропуcтная, известная как Прощеное воскресенье, а также последний день Сырной седмицы (Масленица).

В этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов - сыра, масла и яиц, с завтрашнего дня начинается Великий пост. Накануне него принято друг у друга просить прощение, чтобы очистить сердце от грехов, отсюда и название дня - Прощеное воскресенье.

О чем говорят приметы на 2 марта

В народе 2 марта - праздник Федот Ветронос, который прозвали так из-за сильного ветра. По приметам дня судят о погоде весной и летом:

какая сегодня погода - таким и июль будет;

снег идет - весна будет долгой;

длинные сосульки - к затяжной весне;

южный ветер - к жаркому лету.

По народному поверью в этот день закипают и пробиваются наверх подземные источники, поэтому начинается большая оттепель. Но, если вместо ожидаемого потепления ударит мороз, тогда говорят: "Федот - да не тот".

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Какие сегодня именины: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

Талисманом человека, рожденного 2 марта является жемчуг. Камень натурального происхождения, способный темнеть, если на его владельца приводят порчу. Жемчуг защищает только добрых и светлых душой людей, не подходящих своенравным.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 марта, как и в любой другой день, не следует желать зла, отказывать в помощи, особенно обижать кого-либо или ругаться - это противоречит смыслу этого дня. Церковь порицает ложь, лень, зависть и жадность.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют заниматься рукоделием, особенно штопать и пришивать пуговицы - считается, что так можно "пришить" ненужные заботы. Также в народе считается, что в Прощеное воскресенье не следует заниматься физическим трудом, а лучше посвятить день общению с родными и близкими.

Что можно делать 2 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым, как к ходатаям за нас перед Господом - просят помощи и защиты, укрепить в вере, дать терпения и сил вынести все жизненные испытания.

Как уже говорили, в Прощеное воскресенье принято примиряться со всеми и просить прощение, даже если вы думаете, что не обижали человека. Не менее важно и прощать самому - это в некотором роде проверка, готов ли верующий к серьезной работе над собой.

В храмах в Прощеное воскресенье читают строки Евангелия от Матфея: "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

После вечернего богослужения совершается особый чин прощения - священники и прихожане испрашивают друг у друга прощение.

По народным обычаям в Федотов день проверяют состояние инвентаря, перебирают семена для посева. На стол в последний день Масленицы ставят вареники с творогом и другими начинками, налистники и всевозможные пироги.

Одна из примет этого дня: нужно принести и поставить в доме красную герань - "калачики" по-народному - считается, что тогда весь год будет удачным.

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