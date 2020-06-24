Варфоломеев день: какой сегодня праздник 24 июня и что нельзя делать

24 июня 2020 - праздник Варфоломеев день - гадания, что нельзя делать / 1zoom.ru

24 июня 2020 – сегодня праздник сразу нескольких народов. А еще это мистический Варфоломеев день 2020.

Шотландия отмечает День независимости, Канада – День Квебека, в Перу проходит День индейцев.

По народному календарю, 24 июня – День Варнавы.

24 июня – праздник церковный

24 июня православная церковь чтит память святого Варнавы. Он был основателем Кипрской церкви и одним из апостолов от семидесяти (так называют учеников самого Христа и их учеников – считается, что всего таковых 70 человек).

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

У католиков уже сегодня празднуется Рождество Иоанна Крестителя. А вот православные отметят этот праздник 7 июля, то есть через две недели.

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24 июня – приметы

Есть такие приметы 24 июня на погоду:

теплая ночь – к хорошему урожаю фруктов;

туман по воде стелется – грибной год выдастся;

утром солнце бледное – вечером дождя жди;

пчелы утром остались сидеть по ульям – жди дождя;

гром гремит – хорошо рыба будет ловиться.

24 июня – Варфоломеев день – что нельзя делать, а что нужно

День Варнавы и Варфоломея считался временем разгула нечистой силы на Руси. Причем пик разгула приходится на полдень, а не на традиционную полночь.

По поверью, на Варнаву и Варфоломея даже целебные травы и растения становятся ядовитыми – поэтому в этот день не делают никаких лекарственных сборов и настоек.

Зато с 24 июня открывается пора гаданий.

Считается, что в "русалочьи дни" – с 24 июня по 7 июля – гадания самые верные и точные. При этом лучшим днем для гаданий остается праздник Ивана Купала 7 июля.

Читайте такжеЛучшие гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венокПо народным поверьям, 24 июня нельзя:

рвать траву – считается, что в ней в этот день прячется нечисть, которая отомстит за нарушение ее покоя;

заниматься рукоделием и распутывать запутанные нитки – по аналогии с травой;

рассказывать, что приснилось – иначе хорошее не сбудется или сбудется неудачно;

стричь волосы;

давать в долг.

Варфоломеев день – заговоры и обряды

Защитить себя от злых сил в Варфоломеев день поможет следующий обряд. Надо на открытой местности – в поле или на лугу – на каждую сторону света по три раза прочесть заговор, не забывая осенять пространство перед собой крестным знамением: "Со всех сторон, со всех боков святые стоят, меня сторожат, от проделок бесов и чертей хранят. Ангелы душу мою спасут, от колдовства судьбу сберегут. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Еще существует ритуал от невезения в Варфоломеев день. Волосы, что остались на расческе после расчесывания, относят на поляну и выкидывают в траву со словами: "Нечисть, приди, мои ненужные волосы забери, а вместе с ними и все невезение. Пусть в моей жизни наступит радости и счастья прозрение. Духи, власами моими поиграйте, мне удачу дайте. Так быть. Так бывать".

Уходить нужно, не оглядываясь. А дома снова расчесать волосы – и на этот раз волосы с расчески сжечь.

Подробнее читайте в нашем материале Варфоломеев день: что нужно и что нельзя делать и как гадать.

24 июня – именины

День ангела справляют Мария, а также Варнава и Варфоломей, Ефрем.

24 июня – кто родился

24 июня родились такие знаменитости: