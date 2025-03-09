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9 марта: какой праздник сегодня, главные запреты на Сорок святых, приметы

Виталий Кирсанов
9 марта 2025, 09:50
576
Верующие сегодня молятся мученикам об укреплении веры, утешении в горе, избавлении от душевных мук.
9 марта
9 марта: какой праздник сегодня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой сегодня праздник
  • Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
  • У кого День ангела сегодня

9 марта по новому церковному календарю чтут память сорока Севастийских мучеников. Также в этот день - первая неделя Великого поста, которая называется Торжество Православия. В народе день этот день получил название Сорок святых. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

9 марта в церковном календаре – день памяти святых 40 мучеников Севастийских. Это христианские мученики, погибшие в IV веке за свою веру. По легенде, эти воины являлись частью римского легиона в Севастии (современный город Сивас, Турция). Они отказались отречься от христианства, за что были подвергнуты жестоким пыткам и в конце концов заморожены заживо на льду. История рассказывает, что их сначала заставили стоять обнаженными на замерзшем озере, а когда один из воинов не выдержал мучений и решил спастись, его заменил другой воин, увидевший их мужество и веру. Таким образом, количество мучеников оставалось неизменным – 40.

видео дня

В народе этот праздник известен под названием Сорок святых. Верующие молятся мученикам об укреплении веры, утешении в горе, избавлении от душевных мук.

Первая неделя (воскресенье) Великого поста называется Торжество Православия. Это праздник почитания святых икон. В VIII-IX веках христианство пережило две волны иконоборчества, когда иконоборцы ложно трактовали заповедь "не сотвори себе кумира" и потому считали святые образы идолами. В то время иконы и фрески уничтожали, а тех, кто хранил их и почитал, преследовали и казнили. Греческий царь Феофил также был иконоборцем, но жена его, Феодора, не разделяла взглядов мужа. После смерти мужа она стала регентом при своем малолетнем сыне и получила возможность управлять государством. В 843 году царица созвала Константинопольский церковный собор, на котором было восстановлено иконопочитание. В честь этого события и установлен сегодняшний праздник - провозглашается торжество Церкви над всеми существовавшими ересями.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты дня, важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы. 9 марта нельзя ругаться матом, обижать животных и детей, отказывать в помощи близким. Под запретом еда животного происхождения, поскольку ещё продолжается Великий пост.

В этот день есть такие погодные приметы:

  • если до сих пор не растаял снег, то пролежит ещё 2 недели;
  • луна ночью кажется яркой и отчетливой - к заморозкам, размытой - к жаре;
  • сороки летают большими стаями - к потеплению;
  • если пошел дождь, то скоро реки выйдут из берегов.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 9 марта отмечают Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

По старому стилю праздник 9 марта наступает у Ивана, Иллариона и Яна.

Талисманом человека, рожденного 9 марта является нефрит. Камень-амулет, обладающий мощным действием. В древности верили, что нефрит способен оградить владельца от любой беды.

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