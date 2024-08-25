Церковный праздник 25 августа: что запрещено делать на перенесение мощей Варфоломея

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 25 августа.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-25-serpnya-shcho-zaboroneno-robiti-na-perenesennya-moshchey-varfolomiya-10591367.html Ссылка скопирована

Какой праздник 25 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

25 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день перенесения мощей апостола Варфоломея, апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

Какие праздники 25 августа

В Украине и мире 25 августа отмечают такие праздники:

видео дня

День города Донецк

День города Ровно

День шахтера

Праздник Жатвы

Всемирный день топлес

Церковный праздник 25 августа

По новому церковному календарю, 25 августа в Украине отмечают день перенесения мощей апостола Варфоломея, апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

Известно, что святой Варфоломей был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Также он был одним из первых учеников Христа, который призван четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Варфоломей также упомянут в списках апостолов в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, а также в Деяниях Апостолов.

После Вознесения Христа Варфоломей отправился проповедовать Евангелие в разные регионы, в частности Малую Азию, Индию, Армению и другие части Восточной Европы. Он активно работал среди язычников, основывая христианские общины. Варфоломей претерпел мученическую смерть: по одной версии его содрали кожу живьем, а затем распяли или обезглавили. Место его мученической смерти точно не установлено, но есть версии, что это произошло в Албанополе или в Армении.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 25 августа

Считается, что в этот день нельзя заниматься ремонтом и строительством, ведь дела могут потерпеть неудачу.

Категорически запрещено уничтожать или топтать грибы в лесу.

25 августа также нельзя устраивать ссоры, скандалы и распространять сплетни или клевету.

День Ангела 25 августа

25 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред