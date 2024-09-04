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Церковный праздник 5 сентября: что запрещено делать в день святого Афанасия

Юлия Закрепа
4 сентября 2024, 11:33
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 5 сентября.
Церковный праздник 5 сентября: что запрещено делать в день святого Афанасия
Что нельзя делать 5 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

5 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобномученика Афанасия Берестейского, убиения благоверного князя Глеба.

Какие праздники 5 сентября

В Украине и мире 5 сентября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Международный день благотворительности
  • Всемирный день братьев и сестер
  • Всемирный день множественной миеломы
  • День туристической журналистики

Церковный праздник 5 сентября

По новому церковному календарю, 5 сентября в Украине отмечают день преподобномученика Афанасия Берестейского, убиения благоверного князя Глеба.

Известно, что святой Афанасий отдал всю свою жизнь религиозному призванию и встретил внутреннее призвание в Виленском Свято-Духовском монастыре, где в 1627 году принял монашеский постриг. Он выбрал сложный путь самоотверженности и преданности Богу, оставив за собой семью и светскую жизнь.

Святой Афанасий всегда был непримиримым борцом с унией и был готов даже на жертвы ради отстаивания православной веры. Его преданность стала большим примером для многих верующих. В ночь на 5 сентября 1648 года святого Афанасия жестоко пытали и заставили вырыть себе яму. Несмотря на мучения, он оставался верным своим убеждениям и не отказался от слов, противостоящих унии и католицизму.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 5 сентября

  • В народе считают, что 5 сентября запрещено подметать и мыть пол. Также в этот день не стоит убирать, ведь таким образом, якобы можно вымести здоровье и достаток из дома.
  • Однако, в этот день не нужно лениться. Существует примета, если усердно работать в этот день, то благосклоннее будет судьба.
  • Считается, что в этот день нельзя брать в руки острые предметы.

День Ангела 5 сентября

5 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида.

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