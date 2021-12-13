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День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

13 декабря 2021, 14:19

Когда самая длинная ночь 2021 и что можно делать в этот день - разобрался Главред.

Зимнее солнцестояние 2021
Зимнее солнцестояние 2021 / depositphotos.com

В конце декабря Солнце занимает самую низкую точку относительно горизонта. Это природное явление называют днем зимнего солнцестояния, с которым связано множество традиций и запретов.

О том, когда в 2022 году Пасха и Троица, а когда будем отмечать Рождество, можно узнать в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Когда зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние 2021 состоится 21 декабря в 17:58 по киевскому времени. В эти сутки ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день коротким. После зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начнет увеличиваться.

В народе этот день называли Солнцеворот. Он ознаменовывал начало Нового года у язычников. В первый месяц зимы – Колядень – который начинался 21 декабря, древние славяне почитали Даждьбога – бога Солнца. На Святки на стол подавали кашу с медом – коливо и булочки с творогом и вареньем – сочевики.

На улицах зажигали ритуальные костры и катали горящие колеса, которые символизировали солнце. Колядники, ряженные в шкуры животных, чтобы отпугнуть нечистую силу, ходили от дома к дому и пели песни. Празднование Святок и Нового года у древних славян продолжалось 21 день, чтобы веселье и вкусная еда помогли скоротать морозные дни.

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День зимнего солнцестояния – что нельзя делать

Предки верили, что этот день наполнен сильной энергетикой и обладает магической силой. Чтобы не стать мишенью нечистой силы, они придерживались определенных правил, среди которых:

  • нельзя ссориться и ругаться;
  • отказывать в помощи и жадничать;
  • носить грязную одежду;
  • отмечать этот день громкими гуляниями.

Что можно делать в день зимнего солнцестояния

  • Загадывать желания – эта ночь считается магической и Вселенная может услышать и исполнить сокровенную мечту;
  • Наводить порядок – хорошо избавляться не только от ненужных вещей, но и от контактов и отношений, которые себя изжили;
  • Начинать новое – этот день символизирует обновление солнечного цикла и поэтому любые начинания будут наполнены мощной позитивной энергетикой;
  • Провести день в приятном общении – ваши близкие друзья и дорогие люди смогут подзарядить вас, словно батарейка и настроить на позитивный лад.
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зимнее солнцестояние
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