День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

Когда самая длинная ночь 2021 и что можно делать в этот день - разобрался Главред.
В конце декабря Солнце занимает самую низкую точку относительно горизонта. Это природное явление называют днем зимнего солнцестояния, с которым связано множество традиций и запретов.
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Когда зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние 2021 состоится 21 декабря в 17:58 по киевскому времени. В эти сутки ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день коротким. После зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начнет увеличиваться.
В народе этот день называли Солнцеворот. Он ознаменовывал начало Нового года у язычников. В первый месяц зимы – Колядень – который начинался 21 декабря, древние славяне почитали Даждьбога – бога Солнца. На Святки на стол подавали кашу с медом – коливо и булочки с творогом и вареньем – сочевики.
На улицах зажигали ритуальные костры и катали горящие колеса, которые символизировали солнце. Колядники, ряженные в шкуры животных, чтобы отпугнуть нечистую силу, ходили от дома к дому и пели песни. Празднование Святок и Нового года у древних славян продолжалось 21 день, чтобы веселье и вкусная еда помогли скоротать морозные дни.
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День зимнего солнцестояния – что нельзя делать
Предки верили, что этот день наполнен сильной энергетикой и обладает магической силой. Чтобы не стать мишенью нечистой силы, они придерживались определенных правил, среди которых:
- нельзя ссориться и ругаться;
- отказывать в помощи и жадничать;
- носить грязную одежду;
- отмечать этот день громкими гуляниями.
Что можно делать в день зимнего солнцестояния
- Загадывать желания – эта ночь считается магической и Вселенная может услышать и исполнить сокровенную мечту;
- Наводить порядок – хорошо избавляться не только от ненужных вещей, но и от контактов и отношений, которые себя изжили;
- Начинать новое – этот день символизирует обновление солнечного цикла и поэтому любые начинания будут наполнены мощной позитивной энергетикой;
- Провести день в приятном общении – ваши близкие друзья и дорогие люди смогут подзарядить вас, словно батарейка и настроить на позитивный лад.