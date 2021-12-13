День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

Зимнее солнцестояние 2021 / depositphotos.com

В конце декабря Солнце занимает самую низкую точку относительно горизонта. Это природное явление называют днем зимнего солнцестояния, с которым связано множество традиций и запретов.

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Когда зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние 2021 состоится 21 декабря в 17:58 по киевскому времени. В эти сутки ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день коротким. После зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начнет увеличиваться.

В народе этот день называли Солнцеворот. Он ознаменовывал начало Нового года у язычников. В первый месяц зимы – Колядень – который начинался 21 декабря, древние славяне почитали Даждьбога – бога Солнца. На Святки на стол подавали кашу с медом – коливо и булочки с творогом и вареньем – сочевики.

На улицах зажигали ритуальные костры и катали горящие колеса, которые символизировали солнце. Колядники, ряженные в шкуры животных, чтобы отпугнуть нечистую силу, ходили от дома к дому и пели песни. Празднование Святок и Нового года у древних славян продолжалось 21 день, чтобы веселье и вкусная еда помогли скоротать морозные дни.

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День зимнего солнцестояния – что нельзя делать

Предки верили, что этот день наполнен сильной энергетикой и обладает магической силой. Чтобы не стать мишенью нечистой силы, они придерживались определенных правил, среди которых:

нельзя ссориться и ругаться;

отказывать в помощи и жадничать;

носить грязную одежду;

отмечать этот день громкими гуляниями.

Что можно делать в день зимнего солнцестояния