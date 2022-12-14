День зимнего солнцестояния 2022: значение праздника и его традиции

Есть некоторые вещи, которые нельзя делать в этот день.

Этот день считается очень энергетически сильным и наиболее благоприятным для любых начинаний / pixabay

Астрономы определились, что в этом году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 17:58 по киевскому времени. То есть ночь с 20 по 21 декабря будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким.

С научной точки зрения, зимнее солнцестояние происходит тогда, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта.

Зимнее солнцестояние - история праздника

Когда день становился длиннее, а ночь короче - это в древности считалось своеобразной победой тьмы над светом, добра над злом. Поэтому так называемый "новый год" прославляли кострами, хлебами, а также украшениями из еловых веток. Кстати, по одной из версий, в древности этот день считался временем выхода потусторонней силы и отпугивали ее еловыми ветками.

Зимнее солнцестояние - значение

Этот день считается очень энергетически сильным и наиболее благоприятным для любых начинаний - в карьере, в романтических отношениях, профессии. В этот день также стоит избавиться от всего старого, ненужного. Навести порядок не только дома, а и в своей голове, эмоциях.

Этот день считается даже очень благоприятным, чтобы поставить елку и на всякий случай не допустить злых духов к себе в дом.

Зимнее солнцестояние - что нельзя делать

Есть также и то, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния. Оказывается, в этот день категорически не стоит жадничать. Если просят поделиться - то лучше пойти на встречу, даже если нет желания. Кроме того, такой день можно посчитать репетицией нового года и провести его в кругу семьи.

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