УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какой праздник 20 марта: что делать и как поздравлять

20 марта 2021, 02:30

Какие праздники отмечаются сегодня, 20 марта – какие поздравления сегодня дарить и на какие приметы обратить внимание – выяснил Главред.

20 марта какие праздники мы отмечаем в День Земли
20 марта - какие праздники мы отмечаем в День Земли 2021 / 1zoom.ru

20 марта – это как минимум три праздника, достойных внимания. Причем они очень разносторонние, на любой вкус и цвет.

В первую очередь это Международный день Земли и Международный день счастья. А датой празднования для них выбрали 20 марта потому, что именно на 20-е число первого весеннего месяца приходится День весеннего равноденствия.

День Земли 2021

Международный праздник дня Земли в 2021 году выпал на субботу. Это праздник серьезный, официальный.

Читайте такжеПраздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запретыВ этот день принято искать решение экологических проблем, устраивать субботники, а главная традиция – сажать деревья.

Этой традиции уже почти век: еще в 1840 году американец Джон Мортон запустил кампанию по посадке деревьев. Позднее он учредил День Дерева – а тот в свою очередь и стал родоначальником Дня Земли.

Международный день счастья 2021

Это уже не такой строгий и серьезный праздник. Скорее наоборот – смешливый и игривый. И более молодой – он отмечается с 2013 года.

"Родителями" стали представители маленького южно-азиатского государства Бутана. Бутанцы в счастье знают толк: у них даже официально работает государственная комиссия по всеобщему народному счастью и министерство счастья. При этом вместо валового внутреннего продукта (ВВП) они используют такое понятие как валовое национальное счастье (именно в нем измеряется благосостояние нации).

Живые и прикольные открытки с Днем счастья и просто поздравления на День счастья в прозе своими словами, душевные стихи и короткие смс – читайте в материале С Днем счастья – поздравления и открытки радостные.

Весеннее равноденствие 2021

И, собственно, первопричина, по которой все эти праздники сегодня тут "собрались" – это День весеннего равноденствия, который в 2021 году наступает в 11 часов 37 минут по киевскому времени.

Что нельзя делать в праздник 20 марта, а что нужно, какие ритуалы в день весеннего равноденствия позитивно скажутся на энергетике – читайте в материале Весеннее равноденствие 2021: время и полезные традиции.

20 марта – приметы

  • Погода на весеннее равноденствие определяет погоду на следующие 40 дней.
  • Пасмурная погода обещает холода на следующий день.
  • На чью землю после возвращения с юга сядет первый жаворонок – тот самый счастливый и богатый будет в этом году.
  • По поверью, нельзя кричать в лесу в этот день: неприятности, мол, наживешь.
  • Капель частит – к урожаю льна и конопли.

праздник приметы традиции Весеннее равноденствие День счастья День Земли День весеннего равноденствия
Сейчас вы просматриваете новость «Какой праздник 20 марта: что делать и как поздравлять». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Когда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуКогда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запретыПраздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запреты Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий постПравославный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощениеКогда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение 23 февраля – какие поздравления дарят сегодня23 февраля – какие поздравления дарят сегодня

Последние новости

03:08
Эксперт объяснил, как слова Байдена в адрес Путина связаны с Украиной
02:30
Какой праздник 20 марта: что делать и как поздравлять Видео
02:14
От жира на животе можно избавиться быстро: что делать Видео
01:36
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
00:44
Под Киевом сын заказал убийство отца ради наследства
Реклама
00:20
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
19 марта, пятница
23:57
Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко Видео
23:25
В Харькове назвали главное условие введения локдауна Видео
23:20
Функция NFC в смартфоне: для чего она нужна и как её использовать
22:50
Украинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снег Видео
22:31
Зеленский поведал, как помогут бизнесу во время локдауна Видео
22:26
"Выживут не все": эксперт объяснил провал с локдауном в Украине Видео
22:00
Кубики на животе: какие продукты помогут накачать пресс Видео
21:52
В Польше "накажут" граждан, которые отказались от AstraZeneca Видео
21:40
Стало известно, по кому ударили санкции против компаний-недропользователей Видео
21:20
Как это "любить себя": шесть практических способов начать Видео
21:12
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:10
Степанов признался, будет ли в Украине третий локдаун
20:52
Данилов анонсировал заседание СНБО с вопросом о локдауне в Украине Видео
20:40
Пользователи жалуются на сбои в работе популярных соцсетей
Реклама
20:37
СНБО наказал санкциями владельцев Донецкоблгаза за коллапс с отоплением
20:17
Голубовская рассказала об агрессивном штамме COVID-19 в Украине Видео
20:00
Почему закон против пропаганды "русского мира" могут принять, и что будет дальше мнение
19:59
В СНБО решили ввести максимальные санкции против ряда компаний Видео
19:56
Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину Видео
19:55
СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам Видео
19:25
2021-й продолжает обрастать все новыми и новыми переносами Видео
19:17
Еще одна страна ЕС приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
19:12
"Путин – убийца": дипломат объяснил, что имел ввиду Байден Видео
19:09
Лина Костенко получила поздравление от Зеленского Видео
19:05
Разгонявший протесты генерал стал возможным преемником Лукашенко Видео
18:36
iPhone 13 во всей красе – появились изображения нового телефона Apple
18:29
Байден ответил на предложение Путина провести "баттл" Видео
18:27
В Верховном суде приняли решение по "каналам Медведчука" Видео
17:46
Подписка EA Play стала частью Game Pass на ПК – доступ к 60+ играм EA Видео
17:45
Йогурт и "молочка" влияют на давление: что происходит Видео
17:40
Суд оставил за решеткой скандального активиста Стерненко Видео
17:14
Starbreeze нашла способ спасти Payday 3, но придется подождать Видео
17:11
Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк в ЕС, но при одном условии Видео
17:07
Эрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина Видео
Реклама
16:43
Как понять, что фарш опасен для здоровья: признаки Видео
16:26
Sony взяла под крыло "нового Кодзиму" для создания эксклюзивных игр
16:24
У Кличко назвали условия работы транспорта при жестком карантине Видео
16:08
Силовики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и Козака Видео
16:06
Персональные тренера рассказали, как сжигать больше жира во время ходьбы Видео
16:02
В Мариуполе запустят ультрасовременный ВУЗ
16:00
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
15:53
Сашу Грей в образе Аленушки "жарят" в комментариях за ее "русский борщ" Видео
15:46
Взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям Видео
15:45
Пропаганду "русского мира" в Раде хотят приравнять к нацизму: как будут наказывать
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять