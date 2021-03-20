Какой праздник 20 марта: что делать и как поздравлять

20 марта - какие праздники мы отмечаем в День Земли 2021 / 1zoom.ru

20 марта – это как минимум три праздника, достойных внимания. Причем они очень разносторонние, на любой вкус и цвет.

В первую очередь это Международный день Земли и Международный день счастья. А датой празднования для них выбрали 20 марта потому, что именно на 20-е число первого весеннего месяца приходится День весеннего равноденствия.

День Земли 2021

Международный праздник дня Земли в 2021 году выпал на субботу. Это праздник серьезный, официальный.

Читайте такжеПраздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запретыВ этот день принято искать решение экологических проблем, устраивать субботники, а главная традиция – сажать деревья.

Этой традиции уже почти век: еще в 1840 году американец Джон Мортон запустил кампанию по посадке деревьев. Позднее он учредил День Дерева – а тот в свою очередь и стал родоначальником Дня Земли.

Международный день счастья 2021

Это уже не такой строгий и серьезный праздник. Скорее наоборот – смешливый и игривый. И более молодой – он отмечается с 2013 года.

"Родителями" стали представители маленького южно-азиатского государства Бутана. Бутанцы в счастье знают толк: у них даже официально работает государственная комиссия по всеобщему народному счастью и министерство счастья. При этом вместо валового внутреннего продукта (ВВП) они используют такое понятие как валовое национальное счастье (именно в нем измеряется благосостояние нации).

Живые и прикольные открытки с Днем счастья и просто поздравления на День счастья в прозе своими словами, душевные стихи и короткие смс – читайте в материале С Днем счастья – поздравления и открытки радостные.

Весеннее равноденствие 2021

И, собственно, первопричина, по которой все эти праздники сегодня тут "собрались" – это День весеннего равноденствия, который в 2021 году наступает в 11 часов 37 минут по киевскому времени.

Что нельзя делать в праздник 20 марта, а что нужно, какие ритуалы в день весеннего равноденствия позитивно скажутся на энергетике – читайте в материале Весеннее равноденствие 2021: время и полезные традиции.

20 марта – приметы