Какой сегодня праздник 17 ноября 2024 года: почему нельзя надевать старую одежду

Какой православный праздник 17 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 17 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 17 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого святителя Григория.

Какой сегодня праздник

17 ноября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день борьбы против ХОБЛ

Всемирный день памяти жертв дорожных аварий

День работников сельского хозяйства Украины

Международный день студентов

Всемирный день недоношенных детей

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 17 ноября в Украине отмечают день святого святителя Григория, епископа Неокесарийского.

Из преданий известно, что святитель Григорий был известным христианским святым и богословом, который жил в IV веке. Он родился в 329 году в городе Неокесария и происходил из богатого и влиятельного рода. Григорий получил хорошее образование и впоследствии стал епископом Неокесарии. Он был известен своей проповеднической деятельностью и защитой православной веры. Также святитель Григорий был одним из самых влиятельных богословов своего времени и известным за свои проповеди и письма.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 17 ноября

17 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

Что нельзя делать 17 ноября

В народе существует примета, что в этот день не стоит ходить в грязной и старой одежде. Существует риск, что человека могут ждать беды и проблемы в новых начинаниях.

Также нельзя 17 ноября употреблять алкоголь и есть много мясных продуктов.

Считается, что в этот день также не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

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