Какой сегодня праздник 17 ноября 2024 года: почему нельзя надевать старую одежду

Какой церковный праздник в Украине отмечают 17 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого святителя Григория.
Какой сегодня праздник
17 ноября отмечают такие праздники:
- Всемирный день борьбы против ХОБЛ
- Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
- День работников сельского хозяйства Украины
- Международный день студентов
- Всемирный день недоношенных детей
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 17 ноября в Украине отмечают день святого святителя Григория, епископа Неокесарийского.
Из преданий известно, что святитель Григорий был известным христианским святым и богословом, который жил в IV веке. Он родился в 329 году в городе Неокесария и происходил из богатого и влиятельного рода. Григорий получил хорошее образование и впоследствии стал епископом Неокесарии. Он был известен своей проповеднической деятельностью и защитой православной веры. Также святитель Григорий был одним из самых влиятельных богословов своего времени и известным за свои проповеди и письма.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 17 ноября
17 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.
Что нельзя делать 17 ноября
- В народе существует примета, что в этот день не стоит ходить в грязной и старой одежде. Существует риск, что человека могут ждать беды и проблемы в новых начинаниях.
- Также нельзя 17 ноября употреблять алкоголь и есть много мясных продуктов.
- Считается, что в этот день также не стоит отправляться в дальнюю дорогу.
Больше интересных новостей:
- Гороскоп Таро на декабрь 2024 года: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок
- Самое мощное Полнолуние 2024 года: кому из знаков зодиака ждать невероятного успеха - гороскоп
- Гороскоп Таро на декабрь 2024 года: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред