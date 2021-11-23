Когда день Святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

День святого Николая 2021 / youtube.com

День святого Николая Чудотворца православная церковь отмечает 19 декабря. Это один из самых любимых праздников в народе, а больше всего его ждут дети – ведь им святой оставляет сладкие подарки под подушкой.

О том, какие религиозные праздники и памятные дни церковь отмечает в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Всю свою жизнь Николай совершал добродетельные поступки и тайно помогал нуждающимся. После смерти родителей он раздал все их имущество бедным, предпочитая жить аскетично и посвящать себя служению Господу. Он творил добро, помогал людям в беде и освобождал пленных. За это его прозвали Чудотворцем и канонизировали. Ныне Николай Чудотворец – один из самых известных христианских святых, которого почитают практически все религии. Католическая церковь празднует день святого Николая 6 декабря. В странах Европы этот день открывает череду зимних праздников.

День святого Николая 2021 – традиции

В народе на Николая Угодника было принято собираться и совместно ставить в церкви свечу, прося святого даровать щедрый урожай в следующем году. Также в этот день варили пшеничное пиво, угощали этим напитком соседей и ездили на санях по селу. На стол подавали постные кушанья, Рождественский пост продолжается. Однако в этот день разрешено есть рыбу. 19 декабря на Николу Зимнего было принято веселиться и радоваться, устраивая народные гуляния. Именно с этого дня и начинались рождественские ярмарки.

С этого дня наступала настоящая зима, и приходили крепкие морозы. После дня святого Николая наши предки ждали снега, приговаривая "На Студеного Николая снега навалит гору".

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Николай Чудотворец считается покровителем детей и сирот. Ночью он ходит со своими помощниками двумя ангелами и двумя чертиками, которые нашептывают ему как вел себя ребенок. Если малыш был послушным – ждать ему сладкого угощения под подушкой, в носке или на подоконнике. Если ребенок баловник – Николай оставлял ему розги или угольки. В Украине пекли николайчики – сладкие пряники и раздавали их детям.

Наши предки верили, что Николай Чудотворец прощает грехи. В этот день было принято просить прощения и извиняться. Если человек принес свои извинения, нужно было угостить его праздничными кушаньями. Также необходимо раздавать милостыню и помогаю людям в сложной жизненной ситуации. Однако афишировать свои добрые дела не стоит.

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Что нельзя делать в день святого Николая