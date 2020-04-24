24 апреля – какой сегодня праздник: Рамадан 2020 и Антипов день

24 апреля у мусульман начался Рамадан 2020 года, православные почитают икону Божией Матери Живоносный Источник, а приметы дня связаны с водой.
24 апреля 2020 – сегодня праздник солидарный. И пока православные продолжают праздновать Пасху 2020 – у мусульман начался Рамадан 2020. Детальнее читайте в нашем материале Рамадан в 2020 году – начало и конец главного поста мусульман.
Мир отмечает Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира и Международный день солидарности молодежи. А еще проходит Всемирный день защиты лабораторных животных.
Также это День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей, и День памяти жертв геноцида в Армении.
По народному календарю, 24 апреля – Антип Водогон.
24 апреля – праздник церковный
Продолжается Светлая седмица после Пасхи 2020 – всю неделю нет поста.
В пятницу Светлой седмицы проходит празднование в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник.
Также 24 апреля у православных почитается память Антипы Пергамского. Он погиб за веру – и с тех пор его гробница стала местом паломничества, а мощи Антипа мироточивы.
Святому Антипу молятся при зубной боли.
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Икона Живоносный Источник – о чем просят, тропарь иконе Божией Матери Живоносный Источник
24 апреля – приметы
Есть такие приметы 24 апреля на погоду:
- красное небо – к дождливому и ветреному маю;
- дождь – много грибов в лесу будет;
- заморозки – грузди уродятся;
- верба зацвела – к потеплению.
24 апреля – что нельзя делать, а что нужно
На Антипа наши предки лечили зубы народными методами.
По народным поверьям, 24 апреля нельзя:
- работать в огороде: по примете, что на Антипа не посади – ничего урожая не даст;
- рубить деревья – к растениям сегодня нужно относиться бережно;
- тратить воду впустую – к убыткам.
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24 апреля – именины
День ангела справляют Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр и Прохор, Яков.
24 апреля – кто родился
24 апреля родились такие знаменитости:
- 1901 — украинский и советский писатель Расстрелянного возрождения Савва Божко.
- 1934 — американская актриса и писательница Ширли Маклейн.
- 1942 — американская певица и актриса Барбра Стрейзанд.
- 1952 — французский модельер Жан-Поль Готье.