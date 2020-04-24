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24 апреля – какой сегодня праздник: Рамадан 2020 и Антипов день

24 апреля 2020, 00:19

24 апреля у мусульман начался Рамадан 2020 года, православные почитают икону Божией Матери Живоносный Источник, а приметы дня связаны с водой.

Рамадан 2020 и День Антипа - что нельзя делать 24 апреля
Рамадан 2020 и День Антипа – что нельзя делать 24 апреля / 1zoom.ru

24 апреля 2020 – сегодня праздник солидарный. И пока православные продолжают праздновать Пасху 2020 – у мусульман начался Рамадан 2020. Детальнее читайте в нашем материале Рамадан в 2020 году – начало и конец главного поста мусульман.

Мир отмечает Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира и Международный день солидарности молодежи. А еще проходит Всемирный день защиты лабораторных животных.

Также это День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей, и День памяти жертв геноцида в Армении.

По народному календарю, 24 апреля – Антип Водогон.

24 апреля – праздник церковный

Продолжается Светлая седмица после Пасхи 2020 – всю неделю нет поста.

В пятницу Светлой седмицы проходит празднование в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник.

Также 24 апреля у православных почитается память Антипы Пергамского. Он погиб за веру – и с тех пор его гробница стала местом паломничества, а мощи Антипа мироточивы.

Святому Антипу молятся при зубной боли.

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24 апреля – приметы

Есть такие приметы 24 апреля на погоду:

  • красное небо – к дождливому и ветреному маю;
  • дождь – много грибов в лесу будет;
  • заморозки – грузди уродятся;
  • верба зацвела – к потеплению.

24 апреля – что нельзя делать, а что нужно

На Антипа наши предки лечили зубы народными методами.

По народным поверьям, 24 апреля нельзя:

  • работать в огороде: по примете, что на Антипа не посади – ничего урожая не даст;
  • рубить деревья – к растениям сегодня нужно относиться бережно;
  • тратить воду впустую – к убыткам.

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24 апреля – именины

День ангела справляют Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр и Прохор, Яков.

24 апреля – кто родился

24 апреля родились такие знаменитости:

  • 1901 — украинский и советский писатель Расстрелянного возрождения Савва Божко.
  • 1934 — американская актриса и писательница Ширли Маклейн.
  • 1942 — американская певица и актриса Барбра Стрейзанд.
  • 1952 — французский модельер Жан-Поль Готье.

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Сейчас вы просматриваете новость «24 апреля – какой сегодня праздник: Рамадан 2020 и Антипов день». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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