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Рождество Николая Чудотворца: традиции и запреты праздника, молитва святому и поздравления

10 августа 2021, 17:49

О чем молятся святому и что нельзя делать в этот день, разбирался Главред

Рождество Николая Чудотвортца
Рождество Николая Чудотворца / readweb.org

11 августа православная церковь отмечает Рождество Николая Чудотворца. Эта дата считается днем рождения одного из самых почитаемых христианских святых.

О том, когда в этом году отмечают Спасы, читайте в нашем материале: Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции.

Рождество Николая Чудотворца 2021: история праздника

Появившись на свет в Патаре, в 258 году младенец Николай явил свое первое чудо – он исцелил свою мать от тяжелого недуга. Также во время своего крещения он простоял на ногах три часа, воздавая славу Пресвятой Троице.

Свои юношеские год он посвятил изучению Священного Писания, помогая больным и страждущим. Он вел образ жизни аскета, отдавая себя служению и почитанию Господа. Тем, кто нуждался он ночью подкидывал золотые монетки в обувь. Все свое имущество он раздал беднякам.

Он прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости. За все свое земное бытие он исцелил и воскресил тысячи человек.

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День рождения Николая Чудотворца в христианском мире празднуют наряду с еще одним великим праздником – рождеством Пророка Предтечи Крестителя Иоанна. В этот день проходят торжественные богослужения по всей стране.

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Рождество Николая Чудотворца: молитва

Николаю Чудотворцу возносят молитвы в разных жизненных ситуациях. Ему молятся как о путешествующих, так и о счастливом замужестве дочерей, а также избавлении от голода.

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы: и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения: да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Икона Рождества Николая Чудотворца
Икона Рождества Николая Чудотворца

Что нельзя делать в этот день

Наши предки очень почитали этот день. В народе он назывался Никола Вешний. В этот день было строго запрещено:

  • выполнять любую работу, как домашнюю, так и в огороде;
  • давать в долг – а со своими долгами рассчитаться;
  • ссориться и ругаться – это день развития духовности и провести его нужно в кругу близких.

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Рождество Николая Чудотворца: поздравления, картинки, открытки

В день Рождества святителя, кто зовется

Великим Николаем Чудотворцем,

Желаем в сердцах мира и надежды,

Пусть жизнь подарит радость, как и прежде.

Пусть счастье в дом придет и озарит.

Большой удачи и огромной Вам любви.

***

Я в этот праздник поздравляю,

Пусть Николай от бед спасет,

Чудес и веры лишь желаю,

Молитва пусть сердца найдет.

Семьи, здоровья и везения,

Улыбка будет пусть сиять,

Прекрасным всегда будет настроение,

Каждый день о важном вспоминать.

Пусть в Рождество все сбудутся желания,

И Чудотворец будет Вас беречь,

Придут успехи к Вам без опоздания,

О счастье чтобы вели речь.

Рождество Николая Чудотворца: картинки, открытки, поздравления
Рождество Николая Чудотворца картинки
Рождество Николая Чудотворца: картинки, открытки, поздравления
Рождество Николая Чудотворца 2021

***

Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца и искренне хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и всем сердцем надеяться только на лучшее, никогда не впадать в отчаяние и чистыми молитвами просить о помощи святителя. Пусть Николай Чудотворец помогает в бедах и хворях, пусть оберегает Он твою семью от лиха и зла, пусть ограждает твою душу от зависти и боли.

***

Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца и желаю каждый день в своей жизни наблюдать невероятное волшебство, каждый час посвящать доброму и важному делу, каждую минуту верить в чудо, каждый миг ощущать истинное счастье и любовь близких людей.

Рождество Николая Чудотворца: картинки, открытки, поздравления
Рождество Николая Чудотворца открытки
Рождество Николая Чудотворца: картинки, открытки, поздравления
Рождество Николая Чудотворца открытки и поздравления
Рождество Николая Чудотворца: картинки, открытки, поздравления
Рождество Николая Чудотворца картинки и поздравления
Рождество Николая Чудотворца: картинки, открытки, поздравления
Рождество Николая Чудотворца поздравления

праздник Рождество Николая Чудотворца
Сейчас вы просматриваете новость «Рождество Николая Чудотворца: традиции и запреты праздника, молитва святому и поздравления». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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