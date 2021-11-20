Всемирный день ребенка 20 ноября: душевные поздравления и очаровательные картинки к празднику

С днем ребенка поздравления своими словами и в стихах, милые открытки и картинки - ищите в подборке Главреда.
Ежегодно 20 ноября, по инициативе ООН, во всем мире отмечают Всемирный день ребенка.
Этот день призван подчеркнуть проблемы, с которыми могут сталкиваться дети в любом уголке страны. Защита базовых прав ребенка на безопасное жилье, медицинскую помощь и образование – первоочередные задачи любого государства. В этот день проводятся благотворительные акции и мероприятия, на которых обсуждаются острые темы.
О том, какие праздники ждут украинцев в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.
Помимо Всемирного дня ребенка, в начале лета 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.
Всемирный день ребенка: картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах
Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.
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Со Всемирным днём ребёнка поздравляю и желаю жить весело и радостно, не знать забот и грусти, с наслаждением и улыбкой проводить каждый день, играя в увлекательные игры и пробуя различные вкусности. Хорошего здоровья, весёлых друзей и сказочных событий.
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Поздравляю со Всемирным днём ребёнка. Желаю любить и баловать своё чадо. Желаю душой оставаться весёлым ребёнком. А дети ведь верят в чудеса, дети умеют радоваться каждому моменту. Несомненно, ребёнок — самое дорогое, что есть в мире. Так пусть наши дети не болеют и ни в чём не нуждаются.
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Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Пусть жизнь будет яркой, звонкой.
Дни пусть будут хороши.
Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.
Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Чтоб тобой все восторгались.
Смеха, радости, цветов!
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Со Всемирным днем ребенка
Я поздравлю целый мир,
И братишек, и сестренок,
И тихоней, и задир,
И младенцев, и подростков,
И конечно, пап и мам!
Для детей он и для взрослых,
Этот праздник нужен нам,
Для того, чтоб вспомнить юность,
Прелесть детства ощутить,
И к детишкам чуть добрее,
Чуть поласковее быть!
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Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю всех сейчас,
Видеть вам всегда желаю
Блеск счастливый детских глаз.
Пусть здоровы будут дети,
Радуют пускай нас всех,
Все пусть в жизни им удастся
И сопутствует успех.
Наслаждайтесь детским смехом,
На вопросы отвечайте,
Будьте другом и опорой,
Никогда не унывайте.