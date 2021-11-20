Всемирный день ребенка 20 ноября: душевные поздравления и очаровательные картинки к празднику

День ребенка 2021 / ua.depositphotos.com/

Ежегодно 20 ноября, по инициативе ООН, во всем мире отмечают Всемирный день ребенка.

Этот день призван подчеркнуть проблемы, с которыми могут сталкиваться дети в любом уголке страны. Защита базовых прав ребенка на безопасное жилье, медицинскую помощь и образование – первоочередные задачи любого государства. В этот день проводятся благотворительные акции и мероприятия, на которых обсуждаются острые темы.

О том, какие праздники ждут украинцев в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Помимо Всемирного дня ребенка, в начале лета 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.

Всемирный день ребенка: картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах

Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть, заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на земле, будет защищен и обласкан родителями.

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Со Всемирным днём ребёнка поздравляю и желаю жить весело и радостно, не знать забот и грусти, с наслаждением и улыбкой проводить каждый день, играя в увлекательные игры и пробуя различные вкусности. Хорошего здоровья, весёлых друзей и сказочных событий.

Всемирный день ребенка картинки

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Поздравляю со Всемирным днём ребёнка. Желаю любить и баловать своё чадо. Желаю душой оставаться весёлым ребёнком. А дети ведь верят в чудеса, дети умеют радоваться каждому моменту. Несомненно, ребёнок — самое дорогое, что есть в мире. Так пусть наши дети не болеют и ни в чём не нуждаются.

Всемирный день ребенка открытки

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Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю от души!

Пусть жизнь будет яркой, звонкой.

Дни пусть будут хороши.

Много солнца я желаю,

Много нежности, тепла.

Чтоб карета золотая

Тебя к счастью бы везла.

Чтоб желанья исполнялись

Даже без волшебных слов.

Чтоб тобой все восторгались.

Смеха, радости, цветов!

Открытки с Днем ребенка

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Со Всемирным днем ребенка

Я поздравлю целый мир,

И братишек, и сестренок,

И тихоней, и задир,

И младенцев, и подростков,

И конечно, пап и мам!

Для детей он и для взрослых,

Этот праздник нужен нам,

Для того, чтоб вспомнить юность,

Прелесть детства ощутить,

И к детишкам чуть добрее,

Чуть поласковее быть!

С Днем ребенка картинки

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Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю всех сейчас,

Видеть вам всегда желаю

Блеск счастливый детских глаз.

Пусть здоровы будут дети,

Радуют пускай нас всех,

Все пусть в жизни им удастся

И сопутствует успех.

Наслаждайтесь детским смехом,

На вопросы отвечайте,

Будьте другом и опорой,

Никогда не унывайте.

С Днем ребенка открытки

Картинки Всемирный день детей