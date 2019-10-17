Астролог назвал таланты каждого знака Зодиака

Влад Росс рассказал, в каком деле способен преуспеть тот или иной знак Зодиака

Каждый знак Зодиака талантлив по-своему. И, чтобы понимать, какой знак в чем может преуспеть, разберем особенности каждого из них.

Овны. Овны – отличные руководители, командиры, управленцы. Они это любят, и это у них отлично получается. Начало любого дела у них всегда идет легко, как по маслу. Их безусловный талант – руководство и управление.

Тельцы. Тельцы талантливы в финансовых делах, во всем, что связано с деньгами. Помимо этого, они могут преуспеть в разных видах искусства, так как умеют видеть красоту и понимать эстетику. Золото, серебро, драгоценности – любое их хобби или деятельность, связанные с перечисленным, принесет им успех. Из них могут получиться как хорошие ювелиры, так и мастера по изготовлению декораций. Они всегда хороши в том, что делают своими руками, в монотонном упорном труде. Потому этому знаку, как никому, удается блестяще шить или расшивать ковры. Им присущи надежность и терпеливость, без чего в таких делах никак.

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Раки. Раки часто талантливы в музыке. Они – очень чувствительные и медитативные натуры. Из раков также выходят лучшие археологи и архитекторы. Плюс у них хорошо развиты интуиция, ясновидение, проницательность.

Львы. Львы, как и Овны – талантливые руководители. К тому же, это – самый творческий знак Зодиака. Львам присущи блеск и яркость. Они – всегда яркие индивидуальности и очень значимые люди. Представители этого знака любят находиться в центре внимания и что-то организовывать. Они – хорошие пиарщики и рекламщики. Также они легко преуспеют в сфере шоу-бизнеса.

Девы. Девы – лучшие исполнители. Они по своей натуре – трудоголики, к тому же, точны и вежливы. Девы могут преуспеть в машиностроении и металлургии, они – хорошие механизаторы, горняки, шахтеры. Они талантливы в рабочих профессиях вроде столяра или сварщика. Девы хороши в тех специальностях, где все нужно делать точно, четко и методично, просчитывая все скрупулезно до микрона. Также они хороши в том, что касается библиотек. Из Дев получаются замечательные писатели, исследователи, врачи, технологи. А вообще, медицина и здравоохранение – под этим знаком Зодиака.

Читайте такжеЕе дни сочтены: астролог раскрыл, что погубило Анастасию ЗаворотнюкВесы. Весы – это лучшие переговорщики, дипломаты и юристы. Из них также получаются прекрасные артисты, поп-звезды. Они преуспеют в дизайне, деле, связанном с эстетикой и красотой. Так, например, они могут стать отличными клипмейкерами, визажистами, парикмахерами, стилистами. Цирк, театр, богемная жизнь – это их сфера.

Скорпионы. Из Скорпионов получаются блестящие айтишники и следователи. Они всегда преуспеют в любом деле, которое будет связано с необходимостью раскрыть какую-то тайну, докопаться до истины. Скорпионы также – хорошие биологи, экологи, антропологи, генетики. Учитывая, что главное умение Скорпиона способность раскрыть любую тайну, из них получаются лучшие психотерапевты, психологи и социологи. А еще в страховом бизнесе они приживаются на ура.

Стрельцы. Из Стрельцов получаются лучшие капитаны дальнего плавания, путешественники и космонавты. Они, как никто, умеют открывать новые пути и сообщения. Стрельцы – это лучшие философы и учителя. К слову, я еще не видел ни одного Стрельца, который бы не пытался передавать другим знания, которыми обладает сам. Из представителей этого знака Зодиака также получаются первоклассные юристы, преподаватели, химики, священнослужители и неплохие дипломаты. Но главное Стрельцы, как никто другой, преуспевают и всегда органичны в политике.

Козероги. Козерогов – лучшие администраторы, директора и управленцы. Они могут решать задачи от начала и до конца, в отличие от Овнов, у которых легко дело идет только сначала. Козероги умеют настойчиво и последовательно продвигаться к поставленной цели. Из них получаются хорошие альпинисты, спортсмены. Также Козероги – хорошие ремесленники: любое ремесло быстро подчиняется любому Козерогу. Также под знаком Козерога у нас родились спасители мира, например, Иисус Христос и Заратустра.

Читайте также"Не умеют врать": назван самый честный знак ЗодиакаВодолеи. Водолеи обладают талантом предсказывать будущее. Поэтому из них получаются лучшие астрологи, ясновидящие, психологи, социологи, футурологи и журналисты. Именно Водолеи становятся самыми успешными первооткрывателями, разработчиками инноваций, изобретателями, потому именно Водолеи чаще всего могут воскликнуть "Эврика!". Самые успешные айтишники – обычно Водолеи.

Рыбы. Из Рыб получаются блестящие актеры, музыканты и художники уровня уж точно не ниже Ван Гога. Среди Рыб – немало талантливых священников и благочестивых монахов. Вера в бога, высшие медитации, достижение нирваны – в этом Рыбы вне конкуренции. А еще представители этого знака, как правило, являются людьми богемы.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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