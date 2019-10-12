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Гороскоп на 12 октября 2019: кому "светят" признание, удача и успех

12 октября 2019, 14:06

Львам гороскоп 2019 сулит вознаграждение за труды.

Ракам гороскоп на 12 октября 2019 обещает удачу - Гороскоп на 2019
Ракам гороскоп на 12 октября 2019 обещает удачу / Скриншот

В субботу, 12 октября, - в 15 лунный день Луна будет находиться в Овне. Гороскоп на сегодня прогнозирует, что Ракам, Львам и Стрельцам "светит" благосклонность судьбы.

Ракам звезды сулят улыбки фортуны, Львам - признание, а Стрельцам - успех.

Гороскоп на 12 октября 2019: на что рассчитывать любимчикам судьбы

Гороскоп 2019 Рак

Представителей этого знака фортуна будет сопровождать на протяжении дня, особенно она может помочь заложить кирпичики для постройки крепких отношений с нужными и влиятельными людьми. 

Накопившуюся тягу к красноречию гороскоп на 12 октября 2019 советует использовать для улучшения отношений с любимым человеком, а если его нет - проявите смекалку, забросьте сети и поймайте самую достойную личность. Для укрепления отношений иногда лучше "выключать" гордость.

Благоприятный день, чтобы взяться за реализацию наполеоновских планов - главное все просчитать, действовать предельно хладнокровно и не гнать лошадей. Во время отдыха не будьте ханжой, но и не впадайте в крайности.

Гороскоп Лев 2019

Львы благодаря целеустремленности и трудоспособности могут добиться признания на работе. Планы можно легко воплотить в жизнь, если все заранее хорошенько продумать. Возможно, удастся понять, из-за чего не получалось достичь новых высот.

Читайте такжеАстролог указал на завоевателя среди знаков ЗодиакаМогут поступить интересные предложения, и гороскоп 2019 не советует быстро принимать решение, какое из предложений принимать. В это день лучше избегать занятий, которые потенциально опасны - нужно поберечь силы и здоровье.

Стрелец - гороскоп на 12 октября 2019

Благоприятный день, чтобы работать над серьезными проектами - велика вероятность достижения успеха. Стоит хорошенько поднапрячься и проявить остроумие.

Есть шанс также добиться успеха в любви, однако для этого гороскоп на сегодня советует быть осмотрительными и очень вежливо "отшивать" даже потенциальных конкурентов. Нужно беречь здоровья - можно "словить" сквозняк и заболеть.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорится, что в этом месяце самыми напряженными днями могут быть два воскресенья и два понедельника - 13, 14, 27 и 28 октября.

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