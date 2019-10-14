Сказочный успех и богатство: астролог дала совет, как ловить удачу в октябре

Марс является своеобразной электростанцией, которая питает фабрику Читры

По Ведической астрологии людям, родившимся с 9 по 22 октября, покровительствует лунное созвездие – Читра, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, эта накшатра расположена в двух знаках – Деве (23°20´-30°) и Весах (0°-6°40´).

Особенностью Читры является ее способность получить невероятное признание за свои достижения. Этому способствуют ее символы – бриллиант, жемчужина и архитектор Вселенной Тваштар, рассказала она Главреду.

"Вырастая в закрытой раковине, слой за слоем крупинка очень медленно созревает и превращается в крупную жемчужину. И подобно жемчужине, человек, находясь в своей раковине, в своем закрытом пространстве превращается в духовно развитую личность, накапливая материальные достижения и не привязываясь к ним", - подчеркнула ведический астролог.

Читайте такжеПридавят проблемы: астролог предупредила об опасностях в начале октябряОна обратила внимание на то, что бриллиант – это апогей красоты и совершенства, процветания и благословения Вселенной. Чтобы добиться многогранности бриллианта люди Читры должны проходить долгие периоды давления, какого-то интенсивного напряжения, чтобы стать тем человеком, что может сиять и в полной мере проявить свою "яркость", - что дословно значит Читра.

Астролог уверена, что этот символ дает им стремление к идеалу, эстетической красоте души и тела, незаинтересованность в грубых материальных удовольствиях.

Марс - планета, управляющая этой накшатрой, он дает силу искать, докопаться до своей природы и является своеобразной электростанцией, которая питает фабрику Читры, отметила эксперт.

"Марс очень активная планета, в которой сосредоточено много мужества. Личность Читры зависит от того, раскрыла ли она свой потенциал или нет. Ее внутренняя красота может быть хорошо скрыта, и если ею управляют желания, она может стать ленивой и эгоцентричной. С самого детства этим людям очевидно, что в мире есть нечто большее, чем то, что доступно нашему глазу. Марс дает им уверенность и мужество для реализации их потенциала, независимо от того, во сколько им это может обойтись. Они не боятся того, что им может принести следующий жизненный поворот, и открыто встречают все препятствия", - пояснила она.

Астролог также выделила главные виды деятельности, которые будут благоприятными и рискованными в этот период.

В целом в период Читры благоприятно:

- заниматься техническими разработками, искусствами, ремеслами и творчеством;

- ремонтом и дизайном;

- совершенствовать свое тело и душу, укреплять здоровье, готовить лекарства;

- покупать ювелирные изделия, драгоценные камни, новую одежду;

- давать представления, делать визуализации, а также все, что требует харизмы, элегантности, личного обаяния и влияния на противоположный пол.

Неблагоприятным считается:

- открытая конфронтация, война;

- вступление в брак;

- начало исследовательской работы и постижения сути вещей, из-за большой вероятности уйти в иллюзию.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк рассказала, как узнать свой настоящий знак Зодиака.